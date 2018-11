Enxampen un conductor de l'autobús entre Igualada i Barcelona mirant el mòbil mentre conduïa

El departament de Territori de la Generalitat ha obert un nou expedient informatiu a l'empresa Monbus després que un passatger de la línia Igualada-Barcelona gravés aquest dijous el conductor fent servir el mòbil mentre conduïa. L'home tenia l'aparell sobre el volant i teclejava amb les dues mans.

En mans d'aquest mal parit de @monbusinfo estem 50 persones camí de BCN. pic.twitter.com/swlTfD3teR — Xavi Miserachs (@xmiserachs) 15 de novembre de 2018

L'empresa ha dit que té "política de zero tolerància amb aquestes imprudències".

Bon dia, tenim política zero tolerància amb aquestes imprudències, pots indicar-nos l'hora de sortida i origen per enviar un informe amb la incidència al cap del servei? Salutacions. — Monbus (@monbusinfo) 15 de novembre de 2018

Aquest expedient se suma a gairebé la vintena d'informes que el departament de Territori ha iniciat contra l'empresa que gestiona la línia de bus Igualada-Barcelona, un servei que acapara un terç de les queixes de mobilitat a Barcelona: el 35,86% del total de reclamacions a la província de Barcelona recauen en la Hispano Igualadina - Monbus, quan aquesta empresa només representa un 4,8% del total de viatgers que es mouen en transport públic en aquest territori, segons va avançar l'ARA fa uns mesos.

Les denúncies dels usuaris pel mal servei van portar la Generalitat a anunciar que iniciava els tràmits per retirar la concessió a l'empresa, que té contracte fins a l'any 2028 per operar la línia Igualada-Barcelona. Es tracta d'una decisió sense precedents, perquè és el primer cop que es revoca una adjudicació així per incompliment de servei i no per criteris econòmics, com la fallida d’una empresa.

Després d'obrir l'expedient de caducitat de la concessió, l'empresa pot presentar al·legacions i finalment serà la comissió jurídica assessora de la Generalitat la que validarà l’expedient per retirar el contracte amb l'empresa.