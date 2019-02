Enxampen tres persones corrent de nit en una carretera sense voral mentre hi ha un embús de cotxes

Corrent per una carretera sense voral, de nit i plena de cotxes aturats per un embús de trànsit. El Servei Català de Trànsit ha publicat aquest diumenge un vídeo en què es poden veure tres homes sense cap element reflectant corrent per la GIV-4016, que connecta Toses, al Ripollès, amb Planoles, una via que només té un sol carril per sentit. Trànsit ha advertit que es tracta d'una "acció imprudent i inconscient" i que l'any passat van morir un total de 12 persones atropellades a les carreteres.

ℹ Aquesta és una acció imprudent i inconscient. Fer esport està molt bé, però NO de nit, sense reflectors i entre els cotxes. #ImprudènciesNO



El 2018 12 persones van morir atropellades a les carreteres. pic.twitter.com/DYftD3FkOV — Trànsit (@transit) February 10, 2019