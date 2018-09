Ernest Maragall: "El meu cap ja ha començat a processar Barcelona"

Després que Alfred Bosch formalitzés ahir la renúncia a encapçalar la llista d'ERC a les eleccions municipals de l'any que ve i assenyalés, tal com va avançar l'ARA, Ernest Maragall com a relleu, l'encara conseller d'Exteriors ha defensat avui, en les primeres declaracions després de l'anunci, que era una "proposta que no es pot rebutjar" però que la decisió encara no està tancada.

Maragall ha assegurat que ho ha d'analitzar "lluny de qualsevol precipitació i frivolitat", però que el seu cap ja "ha començat a processar Barcelona". I que ara ha de mesurar "l'exigència i la dedicació" que li suposaran fer aquest pas i definir el projecte que es proposa tirar endavant.

Preguntat sobre una possible llista independentista unitària, ha assegurat que "no entendria cap altra cosa que no fos un projecte de ciutat" i que està disposat a parlar amb tothom que vulgui coincidir en aquest projecte.

El conseller ha fet aquestes declaracions a la Fabra i Coats de Sant Andreu, coincidint amb la programació de la Mercè.