Escaladors de façanes en l’onada de robatoris en cases

La imatge d’una càmera de seguretat d’una casa de Matadepera -que acompanya aquest article- no deixa dubtes. Els lladres que actuen en l’onada de robatoris que afecta diversos punts de Catalunya arriben a escalar les façanes dels domicilis on roben. La càmera va gravar l’acció dilluns al vespre, quan dos lladres van entrar en aquesta casa i en una altra de la mateixa zona del municipi. Després del robatori, revisant les imatges, els propietaris van descobrir com havien accedit a l’interior del seu domicili els lladres. Se sospita que van fugir per una part boscosa de Matadepera. “Salten les tanques, van per terra per evitar els rajos infrarojos i entren per finestres”, va explicar ahir Joan Torras, representant dels veïns afectats.

Però la imatge de la càmera de dilluns no és l’única que han deixat els lladres aquesta setmana. Dimarts, el mateix dia que l’ARA publicava que els veïns de diferents municipis del Maresme i també d’aquesta ciutat del Vallès Occidental s’estan organitzant contra els robatoris, la Policia Local d’aquest municipi -el segon més ric de l’Estat- perseguia el vehicle de dos suposats lladres. Després d’estavellar el cotxe contra una façana, van sortir corrent, però en la fugida un d’ells es va trencar la tíbia i el peroné, segons fonts de l’Ajuntament. L’home, amb antecedents policials, va quedar detingut i a l’interior del vehicle hi van trobar un tornavís, un walkie-talkie, un inhibidor d’alarmes i diversos telèfons mòbils.

“No volem sentir a dir que tenim sort que són lladres pacífics”, es va queixar Torras, que ahir al vespre va representar els veïns de Matadepera en la manifestació que es va organitzar davant l’Ajuntament, que va reunir desenes de persones. A Matadepera, els lladres intenten que no hi hagi ningú quan entren a les cases i eviten enfrontar-se amb els inquilins si se’ls troben. Són assalts ràpids -de menys de cinc minuts- en què s’enduen joies i diners en efectiu. Entre els assistents a la concentració d’ahir hi havia membres sindicals de la plataforma MosSOS. Els veïns es van sumar a la crítica de la falta d’efectius dels Mossos per frenar l’onada de robatoris. També van retreure al Govern que no hagi donat el vistiplau al consistori per posar seguretat privada als equipaments de la població ni hagi autoritzat la neteja dels torrents i les lleres, on acostumen a amagar-se els lladres quan s’escapen.

La dificultat de la policia per aturar els lladres s’explica, entre altres motius, perquè alguns d’ells arriben aquí amb avió, intenten robar en una casa i ja tenen el bitllet per tornar al seu país, cosa que en complica la detenció i encara més que entrin a la presó. En aquest sentit, Torras va reclamar ahir un canvi legislatiu per garantir que els delinqüents no quedin en llibertat després de ser detinguts. Els veïns de Matadepera, que ja han demanat fins i tot pressupostos a les empreses de seguretat privada per saber quant costaria contractar-les, també comencen a fer torns de vigilància.