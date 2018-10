Escàndol sanitari per apilar restes humanes

L’Agència Mediambiental del Regne Unit va iniciar divendres una doble investigació criminal -a Anglaterra i Escòcia- després que es descobrís l’acumulació indiscriminada i sense control de risc de centenars de tones de residus hospitalaris en almenys set de les plantes industrials de la companyia que té el contracte per desfer-se’n.

Les restes apilades, provinents d’una cinquantena de centres hospitalaris, incloïen parts de cossos humans amputats, líquids infecciosos, deixalles citotòxiques produïdes durant els tractaments contra el càncer i altres residus farmacèutics considerats potencialment perillosos. L’escàndol sanitari, que al mes d’agost va provocar la intervenció del Comitè Intergovernamental Cobra -el mateix que vetlla per la seguretat pública en situacions d’emergència terrorista-, s’ha conegut arran de la informació difosa la setmana passada per la revista mèdica Health Service Journal (HSJ).

Només en una de les plantes de la companyia d’eliminació de residus, Healthcare Environment Services Ltd (HES), situada a Normanton -als afores de la ciutat de Leeds, al centre d’Anglaterra-, el volum de material acumulat ha superat durant el mes de setembre les 350 tones, cinc vegades més del límit de 70 que l’empresa té com el màxim de les seves capacitats operatives.

Arran de la crisi desfermada, i després de l’avaluació feta pel Comitè Cobra, el govern britànic va proveir la cinquantena d’hospitals afectats amb un milió de lliures extres perquè emmagatzemessin temporalment l’excedent de les deixalles que produeixen en tràilers frigorífics especialment condicionats, per tal de contenir qualsevol risc per a la salut pública. Cada mes, els centres afectats refusen 584 tones de residus destinats a la incineració immediata i 1.972 tones més d’altres materials hospitalaris no perillosos però que també han de ser reciclats.

Manca d’incineradores

D’acord amb un comunicat de HES, la companyia que s’ha d’ocupar de l’eliminació, el problema s’ha originat per “la reducció de la capacitat d’incineració a altes temperatures” de les plantes del Regne Unit.

Però aquesta explicació és del tot incompleta. HES va estar a principis d’any al centre d’una disputa legal entre el departament de Sanitat, que gestiona els hospitals anglesos, i una altra empresa d’eliminació de residus, Stericycle. D’acord amb la denúncia presentada per Stericycle, el contracte aconseguit per HES per gestionar els residus dels 50 hospitals era “anormalment baix”. La baralla legal, però, va concloure amb un dictamen que no detectava cap irregularitat.

Però la diputada Yvette Cooper, del districte de Normanton, on s’ubica un dels centres en què s’han acumulat més residus, ha assenyalat que “es tracta d’un problema estructural”. Segons afirmava a la BBC divendres, Cooper identifica el problema en la combinació de retallades pressupostàries més l’externalització de serveis sense controls.

Per tractar de pal·liar la situació, la companyia a l’ull de l’huracà va intentar exportar la setmana passada 750 tones de deixalles cap a plantes incineradores d’Holanda, de moment sense èxit. El problema es podria agreujar si la concessionària perd el contracte arran de la investigació criminal de l’Agència del Mediambient.