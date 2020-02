L'Escola Entença veu "inadmissible" el pla de Colau després de quatre anys d'incertesa

Nou revés en el pla de trobar un emplaçament definitiu per a l'Escola Enteça, que funciona des de fa quatre cursos en mòduls al recinte de l'Escola Industrial, a l'Eixample de Barcelona, una ubicació que els ha quedat petita. L'Associació de Famílies del centre està farta de promeses que no s'han complert i recorda que l'escola va néixer amb el compromís d'instal·lar-se al recinte de la Model i que després es va impulsar un nou centre que va passar a ocupar aquest espai. Ara tenen el compromís d'una ubicació provisional ja per al curs que ve a l'antiga presó, on també hi ha l'escola Xirinacs, i l'Ajuntament els va comunicar ahir que tenia una ubicació per a l'edifici definitiu: els jardins Paula Montal, al carrer Viladomat. Les famílies, però, veuen "inadmissible" la proposta perquè remarquen que no compleix les mides mínimes i la consideren, de fet, la pitjor de totes les que els han posat sobre la taula. Des del govern municipal, en canvi, confien en aquest espai com a solució de definitiva al problema.

En aquest interior d'illa, asseguren les famílies, els han ofert un solar de 1.500 metres quadrats amb la possibilitat, no concretada, d'arribar als 1.950 metres. Hi veuen un "nou greuge" cap a l'escola, perquè aquesta mida està lluny de la mitjana dels altres centres de l'Eixample i particularment de l'espai destinat a l'institut-escola definitiu que anirà a la Model. Remarquen, en aquest sentit, que quan se'ls va comunicar que no serien l'escola que aniria a l'antiga presó se'ls va dir que qualsevol proposta que se'ls fes seria equitativa a la que haurien tingut en aquest espai.

Tenint en compte això, han adreçat una carta oberta a l'Ajuntament i el Consorci d'Educació de Barcelona, on demanen que es replantegin la proposta que els han fet i que no es doni el conflicte per resolt."No hem patit tot el que hem patit perquè ens poseu sobre la taula una proposta com aquesta", conclouen.

L'últim revés per a l'Escola Entença es va viure a l'estiu, quan va quedar descartada en l'últim sospir la polèmica proposta d'ubicació provisional: els jardins de Marcos Redondo, a la cruïlla entre Comte Borrell, Buenos Aires i l'avinguda Sarrià. La promesa d'aquesta ubicació , de fet, va arribar després que les famílies, fartes de la provisionalitat, ocupessin el vestíbul de l'Ajuntament. Alguns veïns es van oposar al fet que els jardins s'ocupessin amb mòduls i, al final, la idea va quedar rebutjada per motius tècnics.