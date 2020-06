Un lloc "inhòspit". Una "autopista" de quatre carrils. Parlen veïns i representants de les escoles i llars d'infants que es concentren al carrer Entença de Barcelona, que s'han organitzat per demanar valentia a l'equip de govern d'Ada Colau per pacificar aquest carrer de l'Eixample, per on passen a diari més de 20.000 vehicles. "És inadmissible mantenir una autopista urbana així en una zona escolar i tan habitada", ha denunciat en roda de premsa Xavier Riu, de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample, que ha comparegut amb representants de les associacions de famílies de les escoles del carrer, on, quan l'Escola Entença inauguri els seus nous mòduls a la Model, hi haurà tres escoles públiques –Joan Miró, Xirinacs i Entença– i quatre llars d'infants.

651x366 Escoles i veïns del carrer Entença s'alien contra el trànsit Escoles i veïns del carrer Entença s'alien contra el trànsit

Els veïns ja han fet la seva proposta als pressupostos participatius de l'Ajuntament i al Pla d'Actuació del Districte (PAD) per eliminar un carril de circulació, implantar un carril bici de sentit únic i segregat i ampliar voreres davant dels centres escolars. També demanen limitar la velocitat a 30 km/h i a 20 km/h davant de les escoles.

La mobilització al carrer Entença va començar abans de la crisi del covid amb talls de trànsit per reclamar que les actuacions que l'Ajuntament ja havia anunciat per pacificar entorns escolars anessin més enllà, com també demanaven centres del carrer Sardenya.

Ara els veïns veuen en el nou context sanitari un motiu per accelerar la seva reivindicació i pressionen el govern municipal per incloure el carrer Entença entre les vies a pacificar. Defensen que el nou dibuix del carrer sigui de dos carrils de trànsit i un tercer per a l'autobús.

Des del govern municipal remarquen que ja hi ha alguna pacificació prevista al carrer Entença a l'entorn de les escoles i remarquen que s'està treballant per poder acordar mesures que vagin més enllà. De moment, però, no detallen si es concretarà la idea de retirar un carril de trànsit.