Escombraries enmig del carrer a Sarrià durant el primer dia del porta a porta

El primer dia de la recollida d’escombraries porta per porta al barri de Sarrià no ha acabat de funcionar. Aquest matí encara hi havia algunes bosses d'escombraries als carrers, davant d'alguns domicilis. Els veïns del casc antic les van baixar ahir al vespre, però els serveis de recollida les han deixat perquè algunes no eren dels residus que tocaven. Els dilluns toca recollir la fracció orgànica, la sanitària (bolquers i compreses) i la de rebuig. Les escombraries que no contenien cap d'aquests residus s'han deixat a terra assenyalades amb un adhesiu on deia: “Avui no hi ha recollida d’aquest tipus de residus”.

Durant el primer dia de la recollida porta a porta, els veïns de la zona es van mostrar una mica desconcertats: “No sabem què ha passat, però al meu carrer hi ha brossa a cada cantonada. No sé si és que no han passat o què, però el barri està ple de bosses d'escombraries”, ha sentenciat Manel Pàmies, veí la zona.

Tot i això, en molts dels carrers del casc antic del barri -el carrer Oriol Mestres, el carrer de les Calàndries i el carrer Mañé i Flaquer, entre d’altres-, alguns veïns no han entès quin tipus d’escombraries calia llençar ahir al vespre.

Maria García és comerciant del barri: “Han passat aquesta nit, però igualment han deixat brossa. Crec que la gent no ha llençat la brossa que calia avui. En tot cas, es difícil que els veïns ho entenguin, perquè ho diuen d’un dia per l’altre”.

El nou model de recollida porta per porta es basa en un calendari setmanal. Els dilluns es poden llençar el rebuig, la fracció orgànica, els residus sanitaris (bolquers, excrements, etc.) i el vidre –que es recull cada dia.

El servei porta a porta a Sarrià s'ha posat en marxa amb normalitat en la primera nit de funcionament. En els primers dies, des de l'Ajuntament es farà una tasca de sensibilització i divulgació del servei per tal que es vagi implantant amb normalitat i els usuaris l'utilitzin correctament.

400 bosses correctes

Des de l'Ajuntament de Barcelona van valorar positivament la participació del veïns i veïnes durant la primera nit, en la qual s'han recollit "unes 400 bosses de residus orgànics ben separats". Segons l'Ajuntament, "és un volum d'escombraries ben separades molt més elevat que l'habitual". Pel que fa a les bosses mal separades o que s'han llençat fora de l'horari estipulat, l'Ajuntament ha explicat que "s'han deixat uns identificatius a les bosses on s'informa els usuaris de les condicions i horari del servei per fer una tasca de conscienciació i divulgació de la bona utilització del servei".