L'Església s'ha apropiat sense justificar de 3.722 finques a Catalunya en 70 anys

L'Església va inscriure 3.722 immobles al seu nom sense justificar, perquè cap títol n'acreditava la propietat, en 70 anys, entre el 1946 i el 2015. Segons consta al conjunt de registres de la propietat de Catalunya, la meitat són construccions de culte, com temples, ermites, cementiris, capelles i santuaris. La resta d'inscripcions són terrenys (41%), sobretot rústics, i, en menys mesura, edificis (9%), com rectories, garatges i palaus.

La informació, difosa pel departament de Justícia, desgrana els territoris on s'han produït les apropiacions. La demarcació més afectada és Lleida, on s'han produït sis de cada deu immatriculacions (el terme que defineix quan un bé immoble es registra per primera vegada), sobretot als Pallars i l'Alt Urgell. Per municipis, el Pont de Suert (Alta Ribagorça), amb 82, lidera el rànquing de municipis amb més inscripcions al registre de la propietat i en segon lloc hi ha Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès).

L'Església va dur a terme les immatriculacions gràcies a una llei franquista en vigor fins al 2015 que li permetia actuar com a notari i establia que, igual que l'administració, l'Església també podia immatricular una finca tot i que no en tingués cap títol que n'acredités la propietat. Les autoritats eclesiàstiques només havien de fer un certificat on hi constés el títol o la manera com els béns s'adquirien. Així, sovint feien una al·lusió genèrica al fet que posseïen els immobles des de "temps immemorials".

Ara totes aquestes dades consten en un mapa interactiu elaborat pel departament de Justícia, on s'hi pot consultar el nombre de finques, el tipus, la ubicació, el registre corresponent i la titularitat dels immobles. D'aquesta manera, la Generalitat és la primera administració que fa públiques aquestes dades. Malgrat que el govern espanyol disposa de la llista de tots els béns immatriculats per l'Església des del febrer del 2018, ni el govern del PP ni el del PSOE i Podem han publicat aquesta informació.

Una crida al diàleg entre dues parts enfrontades

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha fet una crida a la mediació entre l'Església i les organitzacions que reclamen la propietat dels béns, com Unió de Pagesos i l'Associació de Micropobles de Catalunya, perquè seguin a la mateixa taula, amb l'acompanyament de la Generalitat, i acordin com resoldre l'enfrontament actual. Per desbloquejar-ho, Justícia ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, amb l'objectiu d'iniciar un procés de mediació que faci possible arribar a acords extrajudicials per la via del diàleg.

La majoria de disputes són per la inscripció de llocs de culte ubicats en propietats privades i solars rústics, així com d'equipaments esportius i places públiques al voltant d'esglésies i rectories. Si les parts no s'acullen a la mediació, o si la mediació fracassa, la publicació de les 3.722 finques immatriculades pot derivar en nombroses demandes. És important destacar que si els legítims propietaris volen recuperar les finques no tenen límit de temps per presentar la demanda als jutjats perquè aquesta acció no prescriu.

A banda de l'Oficina de Mediació, Justícia també promou un grup de treball, que començarà a funcionar el setembre, per identificar els supòsits que puguin exigir una actuació pública que permeti recuperar els béns perquè en pugui gaudir tota la societat.