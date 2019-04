Un restaurant social lluita contra el desnonament a Ciutat Vella

La Fundació Mescladís, entitat que vetlla pels drets de les persones migrades i crea espais inclusius i oportunitats sociolaborals per a les persones en risc d’exclusió, també és víctima dels desnonaments. El districte de Ciutat Vella va treure a concurs el 2017 l'actual Espai Mescladís, on hi ha un cafè restaurant gestionat per l’entitat social, i la Fundació va perdre la plaça davant d'un empresari. Ara, quan falten cinc dies perquè la concessió de l'espai finalitzi i es produeixi el desnonament, Mescladís ha sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) –amb l'assessorament del Col·lectiu Ronda– que aturi de forma cautelar el desnonament per intentar arribar a una solució i poder seguir amb el projecte social a la mateixa plaça.

El cafè restaurant de l’Espai Mescladís, al Pou de la Figuera, és la plaça des del 2010, quan l’espai era propietat de Parcs i Jardins de Barcelona. L'any 2017, la titularitat va passar a l'Ajuntament, al districte de Ciutat Vella, que va obrir un nou concurs per gestionar la plaça. El concurs el va guanyar per tres punts un particular, Sam Karim, l’actual gestor de les terrasses del CCCB i de Rubió i Lluch. El president de la Fundació Mescladís, Martín Habiague, considera que va ser “un concurs amb clàusules socials però amb accent en lògica mercantil”, ja que “el suposat guanyador és algú que no té cap vinculació amb temes socials”.

La part econòmica –el cànon a pagar– era el segon element més valorat i el concurs requeria un mínim de 3.000 euros mensuals. Mescladís va oferir un 60% més del mínim, però Karim va fer una oferta un 700% més alta del cànon actual. Un altre requisit era que la iniciativa presentada havia de tenir un mínim d'un 50% del personal del projecte en situació de risc. Si tenia un 25% més guanyava 3,5 punts i si tenia un 50% més, 7 punts. Tretze de quinze treballadors del cafè restaurant actual són persones en risc d'exclusió social, segons l'entitat, però l’Ajuntament va interpretar que només tenien un 75%. L'entitat considera que hauria d'haver tingut una puntuació més alta i que, d'aquesta manera, hagués guanyat el concurs.

La Fundació Mescladís proporciona formació a 80 persones l’any i té escola de cuina pròpia, així com iniciatives d'inserció laboral per a cambrers i cuiners amb pràctiques a empreses. Les seves propostes estan dirigides a persones en risc d’exclusió social –menors migrants no acompanyats, refugiats o membres del col·lectiu LGTBI, entre d’altres–. L’entitat té un model sostenible amb un 95% del pressupost propi, el 80% del qual prové del cafè restaurant.

Responsabilitats polítiques

L'entitat social considera que les bases del concurs no estaven ben explicades i que s’haurien de revisar. L'advocat del Col·lectiu Ronda Marc Vilar expressa que "el que han fet no és il·legal, però és una contradicció des d'un punt de vista de coherència i ètica social". En aquesta línia van presentar un recurs perquè es tornessin a comptar els punts, així com un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, però tots dos van ser denegats. De fet, Habiague assegura que “l’Ajuntament va reconèixer que les bases del concurs eren ambigües i que s’haurien de canviar”. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, va lamentar al seu compte de Facebook que aquest “no és el resultat que voldrien” i que “és molt trist que no puguin continuar”, però que “seria delictiu canviar el resultat d’un concurs”. De totes maneres, la regidora assumeix que el plec “es pot millorar”.

L’entitat creu que Gala Pin “és la responsable política del que està passant” i al·leguen que va dir que faria un recompte dels punts i no el va fer. El president de Mescladís denuncia que l’Ajuntament vol un model de ciutat social i solidari, però que és justament això el que “estan qüestionant” quan “entreguen aquest espai a un empresari sense projecte social”.

L’objectiu de la Fundació és “no abandonar l’espai sense una opció social” i “sense tenir garanties”, assegura Habiague, i afegeix que si han de marxar ho faran “amb la convicció de tornar”. Les possibles solucions ara per ara són esperar una resolució del TSJC, que s'allargaria dos anys aproximadament, o presentar-se a un altre concurs públic. La campanya #SOSMescladís ja ha recollit més de 9.000 signatures a través de la pàgina web Change.org i mostres de suport mitjançant 85 cartes d’entitats públiques i privades.