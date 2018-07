Espanya i França acorden convocar una cimera regional sobre immigració

Els governs d'Espanya i França volen convocar una reunió regional a Espanya dels ministres europeus i africans dedicats a assumptes migratoris per analitzar els fluxos migratoris i "explorar possibles iniciatives comunes". La voluntat de celebrar la trobada es recull en una declaració sobre el repte de la immigració i l'asil al qual s'enfronta Europa, signada per Espanya i França amb motiu de la reunió que aquest dijous han mantingut a la Moncloa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president francès, Emmanuel Macron.

En el document, els dos països declaren compartir la "mateixa estratègia" per "respondre amb humanitat i eficàcia a l'arribada a Europa de refugiats i migrants". Així, consideren "indispensable" comptar amb més recursos "humans, materials i jurídics", protegir les fronteres i facilitar el retorn dels migrants sense dret a asil. Davant el "repte" de l'acollida de persones rescatades a la Mediterrània per ONGs, entenen que cal desenvolupar un model "organitzat" destinat a "gestionar el tractament dels migrants econòmics irregulars" i "dels refugiats necessitats de protecció".

França i Espanya donen suport als "centres controlats" i a les "plataformes de desembarcament" plantejats per la Comissió Europea, per desenvolupar noves eines al costat de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR). També volen donar prioritat a "l'acollida i el tractament" dels immigrants segons els principis de responsabilitat i solidaritat, i consideren el cas del vaixell 'Aquarius' un "exemple de solidaritat europea".

La declaració mostra la disposició dels dos països per millorar el suport i la cooperació amb els països d'origen, trànsit i destinació de migrants, en particular el Marroc, i arribar a un "alt nivell" de cooperació similar amb els països africans d'origen o trànsit, amb mesures de desenvolupament econòmic, seguretat conjunta i lluita contra el tràfic de persones.