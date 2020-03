Espanya arriba als mil morts: les claus del vespre amb Antoni Bassas (20-03-2020)

Bona nit des de l’ARA. 20 de març. Aquest cap de setmana serà mig ennuvolat i fins i tot amb alguns ruixats. Sobretot plourà diumenge i especialment a les Terres de l'Ebre i al Pirineu. Dissabte i diumenge l'ambient canviarà poc, però la setmana que ve serà més d'hivern que els últims dies.

1. Els morts per coronavirus a Espanya ja superen els mil, amb un increment del 30% des d'ahir. Per casos confirmats, uns 20.000, Espanya ja ha superat l'Iran i és el tercer estat del món per darrere de la Xina i d'Itàlia. A Itàlia han superat els 4.000 morts.

651x366 Mapa Espanya incidència acumulada últims 14 dies Mapa Espanya incidència acumulada últims 14 dies

2. Aquest és el mapa del dia a Espanya. Com poden veure, la incidència de casos per mil habitants, la més forta és a Madrid, el País Basc, Navarra i la Rioja. Catalunya és en una zona intermèdia, i és més baixa a Andalusia i Múrcia.

3. Els acomiadaments temporals s'han disparat aquest divendres a Catalunya. J a hi ha 152.230 catalans que s’han quedat temporalment sense feina. (Ahir eren 32.500)

Els expedients de regulació temporals d'ocupació ja han arribat a les escoles concertades. Els sindicats avisen que no hi ha justificació laboral, perquè el salari ve finançat per l'administració a través dels concerts educatius.

4. La polèmica del dia: aquest divendres mateix Torra ha enviat una carta als diferents presidents de les institucions europees en què insisteix que s'ha de confinar Catalunya. Això ha dit Torra aquest matí a Catalunya Ràdio: "Es tracta de seguir com ara, o la vida".

5. La ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, ha estat molt dura amb Torra aquest matí. Robles: "Torra ha demostrat, com sempre, que no té cap altura política. I no està pensant amb els ciutadans de Catalunya, perquè només pretén un interès propi i sortir als mitjans de comunicació. El govern espanyol farà que es compleixi el decret d'alarma a tot l'estat espanyol".

Preguntat per la qüestió, un portaveu de la Comissió Europea s'ha limitat a respondre que "és competència dels estats membres decidir quines mesures específiques han de prendre en les seves regions”.

6. Saltar-se el confinament per anar a passar el cap de setmana a una segona residència serà castigat amb multes entre els 600 i els 30.000 euros en funció de la reacció a l'alto dels Mossos, el tipus d'engany i el risc al qual posa les persones.

Califòrnia ha ordenat als seus 40 milions d’habitants quedar-se a casa.

El primer ministre britànic, Boris Johnson, acaba d'ordenar el tancament de pubs, bars, restaurants, cinemes, teatres i gimnasos. El ministre del Tresor també ha anunciat que el govern pagarà els sous de totes les empreses que ho necessitin fins al 80% del salari.

El govern dels Estats Units ha anunciat que ajorna tres mesos, del 15 d’abril al 15 de juliol, la presentació de la declaració de l'impost de la renda.

7. Laura Saula firma el tema “No hi ha excusa: a casa també es pot fer (molt) exercici”, amb tot de consells.

8. I Trinitat Gilbert, potser per compensar, us ajuda amb els menús: "Què em preparo a casa per esmorzar, dinar i sopar? (7è dia de confinament)".

9. Per acabar, ja tenim nou conseller d’Exteriors. És el fins ara alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, que prendrà possessió demà en una videoconferència amb el president Torra. Solé és diputat del Parlament i deixarà de ser alcalde d’Agramunt.

Venen dies difícils, mirem de descansar. Fins demà, bona nit.