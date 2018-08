A Espanya ja hi ha més porcs que persones

Per primera vegada, els porcs han superat en nombre la població espanyola. Concretament, ja hi ha 50 milions de porcs a tot l'Estat, 3,5 milions més que persones, segons publica el ministeri de Medi Ambient i recull 'The Guardian'.

Les xifres, que mostren un increment de prop de 9 milions d'aquests animals des del 2013, han augmentat la preocupació del ministeri per l'afectació de la sobreproducció en el medi ambient.

El nombre de porcs fa del bestiar el quart generador de gasos d'efecte hivernacle, ja que implica el transport, l'electricitat, la indústria i el consum d'aigua. A més, els ambientalistes alerten que els purins dels porcs cada vegada contaminen més l'aigua subterrània.

Els espanyols consumeixen 21 kg de carn de porc a l'any.