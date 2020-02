Espanya reforçarà les mesures de prevenció del coronavirus en ports i aeroports

Espanya, en la línia de Brussel·les, fa una crida a la calma i considera que de moment no cal prendre mesures extraordinàries per contenir el brot de coronavirus d'Itàlia: el govern espanyol no es planteja, de forma immediata, ni el control de fronteres, ni la restricció de mercaderies, ni prendre la temperatura a totes les persones que arribin a l'Estat. Ara bé, el ministeri de Sanitat admet que l'escenari ha canviat després de les set morts a Itàlia i ha convocat d'urgència tots els consellers autonòmics per a demà a la tarda per reforçar mesures de prevenció, ja que de moment encara no hi ha hagut cap cas de contagi directe a l'Estat -els dos positius, el de Mallorca i la Gomera, van ser per contagis a l'estranger. Sobre la taula hi ha augmentar la informació en ports i aeroports. "Cal defensar totes les mesures de detecció precoç" en aquests espais, ha dit el ministre de Sanitat, Salvador Illa, que de moment limita les mesures a donar més informació.

Illa ha explicat aquest dimarts que Espanya està a punt per activar nous protocols en contra del coronavirus. Però s'esperà, primer, que Brussel·les marqui les línies mestres sobre com cal procedir. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dilluns que estan pendents de les decisions que prengui el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties per veure quines mesures s'implanten per contenir l'epidèmia. La que segurament estarà sobre la taula serà la d'ajustar la definició de cas clínic. De moment, Illa ha demanat mantenir el protocol actual: si qualsevol persona ha estat en contacte amb les zones afectades i sap d'un cas positiu, a més de patir certs símptomes, que es posi en contacte amb les autoritats sanitàries. També ha considerat desproporcionada, de moment, la mesura de tancar fronteres, en la línia del que ha defensat la Comissió Europea i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

En el consell interterritorial de demà a la tarda es debatrà sobre com reforçar les mesures de detecció precoç. "Els protocols estan en revisió permanent i els experts van compartint informació nova. Demà tindrem noves mesures", ha explicat Illa en roda de premsa des del ministeri després de presidir la reunió diària del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Coronavirus.

Tres possibles nous casos

El ministeri de Sanitat també ha anunciat que estan analitzant tres possibles nous casos després de descartar-ne nou durant el cap de setmana. Illa no ha volgut puntualitzar on s'han produït per mantenir la privacitat de les persones afectades. "Vull transmetre un missatge de confiança en el sistema de salut. Els casos que hi ha hagut fins ara s'han dut amb gran competència. Som conscients que hi ha inquietud en la ciutadana, però volem recordar que estem fent un seguiment constant", ha insistit.

Ara bé, Illa ha admès que ha augmentat la preocupació pel brot a Itàlia, que no esperaven, i per això creu que s'han de "reforçar els controls de prevenció i detecció". Creu que el més important ara mateix és la "coordinació" a nivell autonòmic, així com multiplicar les "vies de sensibilització" per acotar la "definició de cas i tractar-lo adequadament".