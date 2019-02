L'Estat promet invertir 47.000 M€ en deu anys contra el canvi climàtic

El govern espanyol ha presentat les parets mestres i el calendari en què s'ha de materialitzar la transició energètica a Espanya i complir amb els objectius de lluita contra el canvi climàtic que fixa la UE i l'Acord de París. El paquet de mesures planteja uns objectius ambiciosos, com ara la total descarbonització el 2050, i compromet també una inversió de 47.000 milions d'euros de les administracions públiques per acompanyar el sector privat en aquesta transformació.

L'executiu subratlla les oportunitats econòmiques que suposa aquest canvi que afectarà gairebé tots els sectors d'activitat. Quantifica que es crearan 300.000 llocs de treball nous entre el 2021 i el 2030, que derivaran de les inversions de 200.000 milions que calcula que es mobilitzin (entre ells els 47.000 milions que vinguin de l'Estat, administració autonòmica, local i europea).

La creació d'ocupació arribarà a la indústria manufacturera (un 18% de les noves ocupacions), a la construcció (un 15%) i al comerç i reparació associada a les renovables (un 13%). De fet, el capítol de l'estalvi i eficiència energètica serà cabdal, subratllen els números del govern espanyol, que confien que les inversions que es facin en aquest àmbit creïn entre 40.000 i 80.000 nous llocs de treball.

El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha sigut l'encarregat d'avançar aquest dimecres el full de ruta que conté tots aquests objectius i que s'aprovarà en consell de ministres divendres. En concret, es donarà llum verda a l'avantprojecte de llei de canvi climàtic i transició energètica, el pla integrat d'energia i clima (PIEC) i l'estratègia de transició justa. El PSOE aprovarà els documents -alguns com el pla d'energia i clima exigits per Brussel·les- amb la incògnita de si el resultat de les eleccions del 28-A els permetrà ser els encarregats de desplegar totes les mesures i satisfer els objectius fixats.

Un parc de cotxes 'verds'

L'avantprojecte de llei de canvi climàtic fixa que tots els cotxes que circulin per Espanya siguin zero emissions l'any 2040. Inclou un pla d'acompanyament per a la indústria de l'automòbil perquè s'adapti i les fàbriques que treballen a Espanya puguin aconseguir adjudicar-se nous models que en garanteixin el futur.

"Som conscients que la transformació no s'aconseguirà en dos dies", ha reconegut Sánchez, que ha posat especial èmfasi en la necessitat d'acompanyar les indústries i també de donar suport a sectors i zones més vulnerables i amb més dependència dels combustibles fòssils actualment. "El canvi no només és possible, sinó que és extraordinàriament positiu", ha dit el president de l'executiu, que ha insistit que el pla pot ser una oportunitat per a les zones rurals, per a "l'Espanya buida".

Pel que fa a la generació energètica, els objectius no només passen per reduir la dependència actual amb l'exterior –del 74% actual a un 59% en deu anys–, sinó que estableix que les renovables hauran de tenir un pes del 74% el 2030 (ara és del 40%) i arribar a representar el 100% de la generació el 2050. Per aconseguir-ho, l'executiu es compromet a presentar un calendari de subhastes per adjudicar el desenvolupament de projectes renovables que garanteixin una retribució adequada als accionistes.