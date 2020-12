Espanya rebrà 4,5 milions de dosis de la vacuna contra el coronavirus els pròxims tres mesos

La vacuna contra el coronavirus elaborada per Pfizer/BioNTech arriba aquest cap de setmana a l'estat espanyol i els governs autonòmics ultimen els preparatius perquè diumenge ja es puguin administrar les primeres dosis a les persones que viuen en residències. Aquest dimecres el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha presidit el Consell Interterritorial de Salut previ a aquest moment i ha explicat que la primera vacuna s'administrarà a Guadalajara, a Castella-la Manxa, on es rebrà la primera entrega de Brussel·les. A partir de dilluns, arribaran setmanalment una mitjana de 352.000 dosis fins a arribar a un total de 4.591.235 a finals de març. Això permetria, ha anunciat Illa, haver vacunat 2.295.638 persones en les dotze setmanes vinents.

Illa no ha volgut avançar quantes persones rebran la vacuna ja aquest diumenge perquè depèn de com d'enllestits tingui els preparatius cada comunitat autònoma. Fa dies que els diferents territoris ordenen la logística i a la gran majoria es començarà a vacunar ja aquest mateix diumenge. A Catalunya s'espera que en deu dies es pugui haver completat la vacunació a totes les persones de les residències geriàtriques, tant usuaris com treballadors, tal com va explicar a TV3 dimarts la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas.

A Balears es preveu que diumenge es pugui vacunar a entre 500 i 1.000 persones i el País Valencià s'estrenarà amb 800 persones de set residències. A partir de dilluns hi arribaran 30.000 dosis més i així serà amb una freqüència setmanal. De fet, Illa ja va explicar divendres passat que cada setmana s'aniran distribuint noves remeses a les comunitats autònomes. Si bé Guadalajara rebrà la primera remesa aquest dissabte, després les comunitats ja les rebran al lloc on designin. El ministre ha dit que cada govern regional sap quantes dosis rebrà al llarg d'aquest trimestre.

Esperant la vacuna de Moderna

Amb les xifres que ha donat Illa, amb les dosis de la vacuna de Pfizer no n'hi hauria prou per abastir els 2,5 milions de persones que es calcula que formen part dels quatre grups prioritaris de l'estratègia de vacunació. Després dels interns i treballadors de les residències, està previst que s'administri a la resta de personal sanitari i a les persones dependents no institucionalitzades durant el primer trimestre del 2021. Cadascú ha de rebre dues dosis i es recomana que passin una vintena de dies entre la primera i la segona.

En roda de premsa des de la Moncloa, Illa s'ha mostrat confiat que el 6 de gener l'Agència Europea del Medicament autoritzarà el projecte desenvolupat per Moderna i pugui augmentar el nombre de dosis que arribin a l'Estat. La Unió Europea ha comprat 80 milions d'unitats, dels quals vuit pertocarien a Espanya, segons ha explicat el ministre. D'aquesta manera, seria possible complir l'objectiu plantejat en l'estratègia de vacunació. A Catalunya s'esperen 900.000 dosis els tres mesos vinents, tal com va explicar Cabezas.

Illa ha aprofitat aquesta compareixença prèvia a Nadal per expressar de nou la seva "preocupació" per l'evolució dels contagis, que ja se situa en una incidència acumulada de 253,24 casos per 100.000 habitants els últims 14 dies de mitjana a l'Estat. El ministre ha avalat les restriccions que les comunitats autònomes estan aplicant els últims dies per limitar la mobilitat i els grups que es reuneixin durant les festes.