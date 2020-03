EN DIRECTE | Espanya registra menys nous casos i morts que els últims 3 dies

Espanya ha comptabilitzat, en les últimes 24 hores, menys positius i morts per coronavirus que els que va recomptar tant dissabte com diumenge. Segons les dades que el ministeri de Sanitat ha fet públiques aquest migdia, hi ha 6.398 nous casos i han mort 812 persones en 24 hores. Són dades inferiors a les que havia difós el ministeri els últims dies. Per exemple, dissabte es van recomptar 8.189 casos i 832 morts, i diumenge, 6.549 positius i 838 decessos. Tres dies de rècords, pel que fa a la columna de defuncions, que ara es trenquen.

Pel que fa al nombre de contagis, Espanya ha superat la Xina en nombre. Si al gegant asiàtic, origen del brot, tenien comptabilitzats 82.152 casos fins ahir, segons les dades oficials del règim, els contagiats a l'estat espanyol ja són 85.195. Tot i això, s'ha de tenir en compte que la xifra pot estar influenciada; per una banda, per les diferents acusacions de mitjans al govern xinès per haver falsejat les dades, i, de l'altra, pel fet que encara no s'ha posat en marxa cap sistema de tests ràpids fiables a Espanya després del fiasco de la primera remesa comprada, precisament, a la Xina.

El coronavirus ha provocat la mort de 7.340 persones a Espanya. Fins a 5.321 malalts han necessitat un llit d'UCI. La dada positiva són els curats, que ascendeixen a 16.780, tot i que el ritme d'altes ha baixat: s'han declarat curats 2.071 pacients, mentre que dissabte van ser 2.928. La disminució és del 29%.

Les dades s'han d'entomar amb "moltíssima cautela", segons ha afirmat la responsable del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, que compareix en substitució de Fernando Simón, el director d'aquest ens, que ha donat positiu per covid-19.