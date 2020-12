Espanya supera les 50.000 morts per coronavirus

Els últims set dies Espanya ha notificat 408 defuncions per coronavirus. Això ha portat a superar aquest dilluns les 50.000 morts per covid des que va començar la pandèmia, en total 55.122 segons les últimes dades diàries publicades aquest dilluns pel ministeri de Sanitat. D'aquesta manera, l'Estat es converteix en el cinquè país d'Europa amb més defuncions per darrere d'Itàlia, el Regne Unit, França o Rússia, segons el registre oficial del govern espanyol.



Gairebé la meitat de les morts per covid a tot Espanya es van produir durant els dos primers mesos de la pandèmia i a principis del mes d'abril l'Estat superava els 25.000 morts per coronavirus. Una gran part d'aquestes defuncions ha sigut a les residències. De fet, un estudi del govern espanyol detallava que només durant la primera onada (fins al 23 de juliol) havien mort per covid 20.268 persones en aquests centres.



Aquest dilluns el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat que malgrat que la letalitat continua sent "molt elevada", ha disminuït fins al 0,78%. Fins ara morien l'1,15% de les persones que s'infectaven de coronavirus. Simón també ha dit que l'ascens de la incidència acumulada s'ha moderat des del 15 de desembre i, de fet, el ministeri de Sanitat ha registrat aquest dilluns una incidència acumulada de 246 casos per cada 100.000 habitants. Tanmateix, la cautela es manté en el si del govern espanyol i han matisat en roda de premsa: "Els dies festius no ens permeten valorar les dades".





"Cautela"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dilluns màxima "prudència" a la població sobretot de cara a Cap d'Any. llla ha demanat "mantenir la guàrdia molt alta" i ha afirmat que "la preocupació és alta", especialment pel caràcter festiu de la nit del 31 de desembre. El ministre de Sanitat també ha volgut destacar l'actitud "notable" de la població i ha apuntat que "les restriccions de Cap d'Any són estrictes", però que la recomanació genèrica és "limitar la mobilitat i els contactes".



Sobre la variant britànica del coronavirus detectada recentment, Simón ha explicat que a Espanya hi ha nou casos confirmats i que "la majoria van iniciar símptomes al cap de quatre o cinc dies d'arribar a Espanya". L'epidemiòleg també ha dit que estan elaborant un document concret sobre la nova variant que es publicarà els dies vinents i que ha de permetre "conèixer en profunditat la capacitat de transmissió".