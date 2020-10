Espanya, el tercer país d'Europa amb més morts per covid-19

Espanya s'ha convertit aquest dijous en el tercer país d'Europa que ha registrat un major nombre de morts per covid-19, s egons dades de la universitat nord-americana Johns Hopkins (JHU), que les xifra en un total de 32.562.

Espanya, ja en vuitè lloc en aquesta classificació mundial, supera ara França, que ha comptabilitzat 32.463 morts pel coronavirus, i està per sota del Regne Unit, on han mort 42.605 persones, i d'Itàlia, que ha comptabilitzat 36.061 morts.

No obstant això, per nombre de contagis, Espanya és el primer país europeu, ja que n'ha registrat un total de 835.901 i s'ha convertit en el setè país del món amb més casos.

El llistat de la JHU el segueix liderant per nombre de morts els Estats Units, on la xifra ja arriba als 211.801, seguit del Brasil amb 148.288 i l'Índia, que ja en té 104.555.

Si es mira el rànquing de contagis, la llista també la lideren els Estats Units. En segona posició hi ha l'Índia i en la tercera, el Brasil. Espanya se situa en la setena posició del rànquing mundial i és el país europeu que ocupa una posició més alta. El següent és França, en el desè lloc de la taula, i el tercer, el Regne Unit.

La pàgina web de la universitat nord-americana Johns Hopkins permet seguir d'una manera fiable i gràfica l'avenç del coronavirus en temps real arreu del món. El mapa dona dades de manera actualitzada (afectats, morts, pacients recuperats) i mostra com evolucionen els diversos focus de la malaltia cada dia. Segons afirmen des del Center for Systems Science and Engineering, el mapa s'elabora amb dades que proporcionen organismes oficials, com l'Organització Mundial de la Salut.