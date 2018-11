Esplugues advoca per multar els que usin el mòbil mentre van amb patinet

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, ha advocat per multar els que facin servir el mòbil mentre van amb patinet, tal com es fa amb els que condueixen altres vehicles, perquè es tracta d'una imprudència que pot causar un accident. "Si s'ha de consultar un mapa o qualsevol indicació, et pares tranquil·lament, ho mires i continues", ha apuntat en declaracions a Efe.

El debat sobre l'ús del patinet elèctric ha irromput amb força a la ciutat després de fer-se pública la mort d'una dona de 92 anys, dies després d'haver sigut atropellada, el 13 d'agost, per dos joves que circulaven a 30 quilòmetres per hora amb un patinet elèctric. Encara que alguns testimonis han apuntat que el conductor podria estar manipulant el mòbil en el moment de l'atropellament, el noi de 19 anys ho ha negat en declaracions a Antena 3. "El meu amic em va ensenyar el Google Maps, però jo en cap moment vaig agafar el mòbil, només vaig abaixar el cap i les meves mans sempre van ser al volant", ha apuntat.

Des del consistori no volen entrar a debatre hipòtesis sobre els fets i han explicat que ja es treballava en una normativa referent a l'ús dels patinets elèctrics abans que passés l'accident. El reglament, que es presentarà durant el primer trimestre del 2019, es basarà en les instruccions que es van acordar en el marc de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que inclouen la prohibició que aquesta mena de vehicles circulin per la vorera i la limitació de la velocitat.

L'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz, ha subratllat que, més enllà de les apreciacions que el consistori afegeixi a aquestes instruccions, també se sotmetrà la normativa a un procés participatiu, tal com fa el consistori amb totes les decisions que adopta.