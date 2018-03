L'Estat porta la llei catalana que garanteix l'accés sanitari universal al Constitucional

El consell de ministres del govern espanyol ha interposat aquest divendres un recurs d'inconstitucionalitat contra diversos articles i disposicions de la llei catalana que garanteix l'accés sanitari universal. L'Estat ha aprofitat la intervenció de la Generalitat amb l'article 155 per recórrer aquesta normativa, que va ser aprovada pel Parlament el juny de l'any passat. Ara el Tribunal Constitucional (TC) s'haurà de pronunciar sobre la llei catalana, tot i que fa pocs mesos ja va tombar la normativa del País València que tenia la mateixa finalitat.

El Parlament va tirar endavant aquesta llei perquè totes les persones que viuen a Catalunya puguin tenir accés al Servei Català de la Salut. Ho va fer després que el govern espanyol aprovés un reial decret l'any 2012 en què limitava l'accés dels immigrants a l'atenció sanitària, a excepció de les urgències, l'atenció a les embarassades i els nens. La Generalitat no va aplicar el reial decret espanyol, però va fixar que per accedir a la targeta sanitària s'havia d'estar empadronat un mínim de tres mesos.

En canvi, amb la llei catalana que va aprovar el Parlament no calen els tres mesos d'empadronament, encara que es manté el padró com a condició prèvia per accedir a la targeta. Tot i això, en cas de no poder acreditar el padró, la llei reconeix altres criteris per determinar l'arrelament. Però el TC va tombar el decret del País Valencià que permetia l'accés sanitari als immigrants perquè va resoldre que envaïa la normativa estatal.

El subdirector del Servei Català de la Salut, Josep Maria Argimon, va avançar a finals de l'any passat a l'ARA que un dels efectes col·laterals de l'aplicació del 155 a la Generalitat ha sigut, precisament, la paralització de la llei d'universalització de l'assistència sanitària. La normativa estava pendent d'una negociació entre el Govern i l'Estat, tot i que Argimon ja va apuntar que això no es produiria perquè "la ministra no pot discutir amb si mateixa". Malgrat tot, va assegurar que l'assistència sanitària està garantida per a tothom.