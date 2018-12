Una jove dels Estats Units denuncia que l'han violat i atacat a Madrid

Una estudiant dels Estats Units resident a Madrid va ser violada i agredida per un home fa dos caps de setmana. L'episodi va tenir lloc al costat de l'estació d'autobusos d'Aluche (Madrid) quan la jove tornava de festa, segons han informat fonts de la Prefectura Superior de Policia a Europa Press.

Andrea Sicignano, de 27 anys i que viu a Madrid des de fa sis mesos, ha explicat els fets al seu Facebook. Segons el seu relat, un amic i ella estaven "borratxos" després d'haver anat a un espectacle de flamenc. Un cop es va acabar l'espectacle, la parella d'amics es va separar per anar cap a casa. Ella es va confondre d'autobús i va baixar a l'última parada, una zona que no coneixia. Va ser llavors quan un home li va oferir la seva ajuda per tornar a casa.

"Jo estava perduda a les 4 de la matinada, i ja no hi havia transport públic. Necessitava ajuda i aquest home em va assegurar que podria ajudar-me a arribar a casa", explica. En el moment en què la jove va intuir que podia estar en perill va intentar fugir, però llavors "l'home es va posar violent".

"Mentre lluitava, va començar a donar-me cops. Jo estava cridant i lluitant amb totes les meves forces. Vaig intentar desesperadament agafar el meu telèfon mòbil, però ell em va dir en castellà: « Tinc el teu telèfon, no pots trucar a ningú ». Em va donar cops a la cara una vegada i una altra fins que no vaig poder lluitar més. Ja no podia cridar. Amb prou feines podia veure-m'hi a través de la sang dels meus ulls. Em va violar", continua la jove.

Segons ha avançat l''Abc' i han confirmat a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de Policia, la jove va denunciar els fets el 9 de desembre. Tres dies després, gràcies a la recerca de les Unitats de Família i Dona (UFAM), van poder detectar qui era l'agressor, amb nou antecedents (cap per agressió sexual), i el van detenir a Carabanchel.