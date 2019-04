Estrasburg defensa l'adopció com a via per a la filiació dels nadons nascuts per gestació subrogada

Cada estat ha de decidir a través de quin mecanisme accepta la filiació d'un menor nascut per maternitat subrogada a l'estranger, segons la primera valoració sobre aquesta tècnica amb òvuls donats del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH). La Cort ha fet pública aquest dimecres una opinió consultiva -que no vincula els països a complir les seves impressions-, a partir d'un cas particular elevat per la Cort de Cassació francesa -l'anàleg al Tribunal Suprem espanyol-.

L'òrgan francès qüestionava al TEDH si la necessitat de l'infant a veure respectat els seus drets requeria que la llei de cada estat oferís a la mare d'intenció -aquella que vol exercir la maternitat del nadó- el ple reconeixement de mare legal. I si aquest havia de ser a través de la inscripció del nadó al Registre Civil amb el certificat de naixement del país d'origen de la mare gestant -que prèviament hauria renunciat a la maternitat d'aquesta criatura-, o bé directament esperar a l'adopció del menor.

A Espanya, el pare biològic -aquell qui va aportar l'esperma- té reconeguda la paternitat automàticament, un procés que es coneix com a filiació natural. La mare d'intenció, però, topa amb una negativa jurídica: és mare la dona que pareix l'infant. Si l'òvul fecundat prové d'una donant, la mare d'intenció directament no té, a ulls jurídics, cap dret assegurat.

El TDEH ha convingut unànimement que en aquests casos -l'embaràs té lloc al cos d'una dona, amb l'esperma del pare biològic i l'òvul d'una donant- els estats són competents per decidir a través de quins mecanismes es pot acceptar la maternitat de la mare d'intenció i en quin moment s'ha de fer. En aquest sentit, Estrasburg ha defensat que l'adopció és un mecanisme viable per a la filiació dels bebès nascuts per gestació subrogada i, per tant, una opció legítima entre les que poden triar els estats europeus. "La Cort considera que la Convenció Europea de Drets Humans no imposa als Estats reconèixer des del primer moment -'ab initio'- una relació paternofilial entre l'infant i la mare d'intenció", opina el tribunal.

Ara bé, Estrasburg defensa que la garantia dels drets dels menors passa per reconèixer aquesta relació, establerta en la legalitat d'un país estranger que sí que regula la maternitat subrogada, tan aviat com sigui possible. De fet, el TEDH sosté que el fet que un fill nascut per la via de gestació subrogada no vegi reconeguda la seva filiació a la mare d’intenció, que serà qui exercirà de mare, té un impacte negatiu en el desenvolupament de la criatura i en els seus drets, com ara que visqui i creixi en un entorn familiar estable.