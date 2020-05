Estudien si la ivermectina disminueix la transmissió del coronavirus

La Clínica Universitat de Navarra i l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) comencen un assaig clínic per investigar si la ivermectina redueix la transmissió del covid-19. La ivermectina és un medicament que té "un efecte antiviral contra altres virus com el dengue i la febre groga", segons l'especialista de la Clínica i d'ISGlobal, el doctor Carlos Chaccour. L'investigador principal també ha indicat que aquest medicament té "un paper immunomodulador que és interessant avaluar", ja que han vist que un dels grans problemes del coronavirus és "la seva resposta immunitària desordenada".

Fins ara, s'ha demostrat que la ivermectina pot inhibir la replicació del covid-19 in vitro i a molt altes dosis, però encara no s'ha estudiat en cap malalt. Per això, ara iniciaran un assaig clínic en 24 pacients a qui se subministrarà una dosi única del medicament, en comprimits. La Clínica Universitària de Navarra seleccionarà les persones que el provaran i tots seran malalts lleus, que fa menys de 48 hores que van començar a tenir símptomes i que no tenen factors de risc. No necessiten ingrés i el seguiment es farà a domicili.

"En donarem una sola dosi als pacients en el moment que vinguin a la Clínica a fer-se la prova PCR i, posteriorment, els farem un seguiment durant un mes a casa seva, on acudirem cinc vegades per prendre'ls mostres nasals i controlar la simptomatologia. Així veurem si la ivermectina aconsegueix que negativitzi el virus més ràpid", ha assenyalat l'investigador principal.

El projecte té el nom de SARS-CoV-2 Ivermectin Navarra ISGlobal Trial (SAINT) i ha estat finançat amb fons propis de la Clínica Universitària de Navarra i ISGlobal, un centre impulsat per la Fundació La Caixa.