L'Eurocambra aprova que els cotxes hagin de portar assistents de velocitat el 2022

El 2022 els conductors tindran encara més pressió per respectar els límits de velocitat. L'Eurocambra ha aprovat aquest dimarts, per 578 vots a favor, 30 en contra i 25 abstencions, la nova directiva per millorar la seguretat a les carreteres europees, que, entre altres mesures, implica que els vehicles nous hagin d'incorporar un assistent intel·ligent de velocitat a partir del 2022. Per als vehicles vells, la data límit serà el maig del 2024. Aquesta és només una de les 30 mesures tecnològiques que la UE vol que es converteixin en obligatòries per millorar la seguretat en unes carreteres europees amb conductors més envellits i més distrets per la tecnologia.

Què és l'assistent de velocitat intel·ligent? És un sistema integrat al vehicle que tindria la capacitat de reduir efectivament la velocitat del cotxe als límits corresponents al tipus de via o de condicions meteorològiques en les quals es condueix. Tot i això, la directiva aprovada inclou molts matisos que el fan menys efectiu i que s'expliquen principalment per les pressions del lobi del motor. El text de consens acordat entre el Consell Europeu i l'Eurocambra deixa clar que el conductor ha de poder "desactivar" el sistema sempre que es vulgui i sobretot (i aquí està la clau) que "no hauria d'afectar la possibilitat dels conductors d'excedir la velocitat sol·licitada pel sistema". Per tant, a la pràctica si el conductor no ho vol el sistema intel·ligent no li limitarà la velocitat.

Així mateix ho explica l'eurodiputada polonesa Róza Thun, encarregada de negociar i impulsar aquest paquet de mesures al Parlament Europeu: "No introduïm un limitador de velocitat, sinó un sistema intel·ligent que permeti que els conductors siguin totalment conscients de la seva velocitat. No només ens farà més segurs, sinó que ajudarà els conductors a evitar les multes".

D'on obtindrà la informació aquest sistema intel·ligent? De la senyalització de les carreteres, la informació digitalitzada, els serveis de satèl·lit, la informació meteorològica... Per això es planteja un repte per a les carreteres europees, ja que els sistemes d'informació hauran d'estar actualitzats i perfectament regulats perquè aquests sistemes ofereixin la informació correcta al conductor.

Els nous sistemes intel·ligents obligatoris el 2022

Més enllà d'aquesta polèmica mesura, la directiva busca adaptar la legislació actual als desenvolupaments tecnològics i a les tendències socials com ara l'augment de la distracció dels conductors a causa dels dispositius electrònics, l'increment del nombre de ciclistes a les carreteres i també l'edat creixent dels conductors. Per això, a banda de l'assistent de velocitat s'hi inclouran altres dispositius o mesures de seguretat:

Avís de somnolència o falta d'atenció : el sistema podria emetre algun senyal d'advertiment si detecta irregularitats en la trajectòria del vehicle o fins i tot el reconeixement facial.

: el sistema podria emetre algun senyal d'advertiment si detecta irregularitats en la trajectòria del vehicle o fins i tot el reconeixement facial. Senyal lluminós d'aturada d'emergència , que indica una frenada imprevista. Seria una senyal lluminosa més cridanera que els llums de frenada habitual i s'activaria en frenades d'emergència.

, que indica una frenada imprevista. Seria una senyal lluminosa més cridanera que els llums de frenada habitual i s'activaria en frenades d'emergència. Sistema de frenada automàtica per evitar xocs amb persones o objectes que hi hagi darrere o davant el vehicle amb l'ajuda d'una càmera.

per evitar xocs amb persones o objectes que hi hagi darrere o davant el vehicle amb l'ajuda d'una càmera. Sistema de control de pressió dels pneumàtics que avisa el conductor.

que avisa el conductor. Els cotxes hauran de venir preparats per poder-hi instal·lar un alcoholímetre que pugui bloquejar el cotxe (però no el portaran obligatòriament).

que pugui bloquejar el cotxe (però no el portaran obligatòriament). L'anomenada caixa negra per enregistrar informació rellevant, poc abans, durant o immediatament després d'un accident.

A banda de tots aquests sistemes que incorporen tecnologia, els cotxes també hauran de tenir un sistema de frenada d'emergència, que ja és obligatori en camions i autobusos i un sistema d'emergència si es trepitja la línia del marge de la carretera. A més els camions i els autobusos hauran d'incloure sistemes que millorin la visió directa i sistemes d'alerta per detectar la presència de ciclistes i vianants.

Segons les dades de la Comissió Europea, a les carreteres europees hi ha una mitjana de 49 accidents mortals per cada milió d'habitants, mentre que globalment la mitjana és de 174 morts per milió. En les últimes dues dècades les morts per accident de tràfic a la UE s'han reduït a la meitat però les autoritats europees avisen que les xifres s'estan estancant i que s'han de prendre mesures addicionals.