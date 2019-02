Una tauleta i xarxes socials: l'arma contra la solitud de la gent gran

Rosa Palau viu al seu pis del carrer Diputació de Barcelona des que tenia dinou anys. S'hi va traslladar amb els seus pares el 1963 i anys més tard va decidir quedar-s'hi i formar-hi la seva pròpia família. Les filles van marxar de casa fa temps, li truquen gairebé cada dia, però la Rosa, com moltes persones grans, viu sola. "Quan una es fa gran hi ha dies que et sents més trista que d'altres", lamenta, i afegeix: "Si tens família, et trobes sola, i si no en tens, també".

Ara, però, la Rosa té una nova eina que l'ajuda a combatre aquesta solitud no desitjada. És una apli que li ha permès descobrir tota una nova xarxa d'amistats i contactes, i amb la qual pot mantenir converses sobre els temes que més li interessen. Forma part del programa VinclesBCN, una iniciativa municipal que, utilitzant les noves tecnologies, busca pal·liar la solitud no buscada en la gent gran.

"Quan un dia em van trucar i em van dir que em donaven una tauleta gratis, no m'ho creia", explica la Rosa amb l'objecte entre les mans. Reconeix que al principi no va ser gens fàcil aprendre a fer-la servir, però que amb el temps s'hi ha acabat adaptant: "N'anem aprenent i ara ja sabem enviar fotos, vídeos, àudios...", diu orgullosa. Ella és una de les mil persones que ja són usuàries del programa.

A pocs metres de la Rosa, al mateix replà, hi viu la Josefa. Ella, com la Rosa, també viu sola. Totes dues reconeixen que l'aplicació les ha fet ser amigues i no només veïnes i els ha servit per forjar amistats amb persones en la seva situació. "Ens coneixíem del barri, de veure'ns comprant a les botigues, però no havíem parlat mai i ara anem a fer un cafè cada diumenge al matí", diu la Rosa.

L'aplicació permet que els seus usuaris es puguin comunicar amb altres membres del programa, però també amb la xarxa familiar i d'amistats pròpia de cada persona. L'aplicació forma part de la seva rutina: "A la nit, desitjo bona nit a 'les nenes' i l'endemà ja els truco", explica la Josefa, i assegura que "al final el vincle és com amb algú de la família".

El projecte VinclesBCN, impulsat per l'Ajuntament de Barcelona amb el suport de la Fundació Bloomberg, té com a objectiu fomentar l'envelliment actiu i acompanyat entre les persones de més de 65 anys utilitzant les noves tecnologies com a eina per aconseguir-ho. Actualment ja s'han creat 70 grups temàtics, i la iniciativa, materialitzada en una aplicació mòbil, ja ha aconseguit vincular més de 4.000 persones.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reivindicat aquest dimarts la cura de les relacions humanes a la ciutat. A l'acte ha explicat que fa uns anys va participar com a voluntària a l'associació Amics de la Gent Gran acompanyant una persona gran. "En una societat on tot passa tan de pressa, a vegades ens perdem les coses més importants i més bàsiques, l'escalfor humana, la companyia… –ha lamentat l'alcaldessa–. Vaig aprendre que no només a la Lolita li anava bé que jo l'anés a visitar, a mi m'anava molt bé anar a visitar la Lolita".

El director d'Innovació de govern de la Fundació Bloomberg, James Anderson, ha instat a posar damunt la taula el repte global que suposa la solitud en la tercera edat. "Les persones aïllades tenen més probabilitats de patir malalties amb deteriorament mental, però també els evita participar en la comunitat", ha indicat. Anderson també ha demostrat la seva voluntat que el projecte serveixi com a exemple: "Barcelona està fent un pas que va molt més enllà i el fa molt més ràpid, de manera que altres ciutats de tot el món en puguin aprendre".