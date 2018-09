Eviten el suïcidi d’un menor barceloní assetjat sexualment des de Guatemala

Contactaven amb menors per internet i, després de guanyar-se la seva confiança, els demanaven material pornogràfic d’ells mateixos. Amb el pas del temps els exigien imatges més explícites, cosa que als joves els generava un estat d’ansietat i pressió. Això va provocar que un dels menors manifestés la seva intenció de suïcidar-se. La víctima era un noi de la demarcació de Barcelona i els seus assetjadors eren a milers de quilòmetres de distància, perquè actuaven des de Guatemala. Una operació internacional amb la participació d’agents de policia espanyola, dels Estats Units i de Guatemala ha acabat amb la detenció de les dues persones responsables d’aquest cas de ciberassetjament.

El setembre de l’any passat, una unitat de seguretat dels Estats Units va detectar una comunicació entre un menor d’edat i un assetjador sexual. El noi deia que es volia matar per la pressió a la qual l’estaven sotmetent. Els agents nord-americans van comprovar que l’assetjador residia a Guatemala i van notificar els fets a aquest país. La fiscalia de Guatemala, que després d’investigar-ho va descobrir d’on era la víctima, va contactar amb la policia espanyola i va alertar que el jove es volia suïcidar, de manera que calia trobar-lo urgentment. En unes poques hores es va poder esbrinar la identitat del noi, que viu en una localitat barcelonina.

Després de fer “una minuciosa feina a peu de carrer”, segons la Policia Nacional, per trobar el menor i evitar el seu suïcidi, van posar-lo sota protecció. Quan la família del jove va conèixer els fets, la seva mare va admetre que els últims mesos havia notat un comportament anòmal del seu fill, malgrat que no s’havia imaginat que pogués patir assetjament sexual.

Fugits davant la policia

Aquell mateix dia, la Policia Nacional va informar la fiscalia de Guatemala de la veracitat de la situació detectada. Tot seguit, els agents del país centreamericà van entrar al domicili de l’assetjador, que davant la presència policial va fugir. En l’escorcoll els agents van descobrir que a l’immoble hi residien dues persones que havien assetjat desenes de menors de diversos països del món.

Uns mesos després el noi barceloní va tornar a patir assetjament sexual per internet. Però en aquella ocasió la família estava al cas de la situació, cosa que va propiciar que es comuniquessin els fets ràpidament a la policia. Eren els mateixos assetjadors de feia un temps i per això es va fer arribar la informació a Guatemala. En aquest cas la policia va poder detenir les dues persones al país centreamericà, on han ingressat a presó.

La col·laboració internacional ha permès evitar la possible mort del menor barceloní per la pressió de l’assetjament sexual i desarticular aquesta xarxa que operava a tot el món des de Guatemala.