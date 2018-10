Eviten el segrest d'un home a Barcelona en una disputa per drogues

Una disputa per tràfic de drogues a Barcelona ha estat a punt d'acabar en un segrest. Una patrulla de la Guàrdia Urbana que anava a peu ha evitat in fraganti aquest desenllaç quan aquesta matinada ha vist dos homes que s'estaven barallant en un carrer de Nou Barris. Quan els agents han intervingut, un d'ells ha explicat que l'altre home el volia retenir i fer-lo entrar dins d'un cotxe per agredir-lo. El denunciant ha atribuït la situació a una discussió per drogues i ha afegit que quatre homes més eren a prop del lloc de la baralla, al carrer Pare Rodés, per contribuir en el segrest. El denunciant també ha identificat el vehicle amb el qual, segons ell, pretenien retenir-lo.

La patrulla de la Guàrdia Urbana ha demanat reforços. Els agents han detingut els cinc homes que estaven participant en el segrest i han comprovat que el cotxe on volien fer entrar la víctima ja tenia una denúncia per fets semblants. En els registres policials constava una denúncia d'uns veïns del districte de Sant Martí que havien vist com obligaven a pujar un home, fent ús de la força, en aquest mateix vehicle, on l'havien agredit.

La Guàrdia Urbana de Barcelona atribueix un delicte d'intent de segrest als cinc detinguts, quatre dels quals tenen antecedents penals. Els agents també han requisat el cotxe que volien utilitzar en l'acció i un altre vehicle que és propietat d'un dels arrestats. Els dos automòbils han quedat sota la custòdia dels Mossos d'Esquadra mentre s'investiguen els fets.