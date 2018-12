Examinadors de Trànsit tornen a la vaga dilluns per demanar un augment retributiu

Els examinadors de Trànsit han convocat per demà dilluns i fins al dia 21 una vaga després que no s'hagi reflectit en la nòmina de novembre l'increment retributiu en el complement específic que es va acordar en el seu moment i que està recollit a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2018. A més, l'Associació d'Examinadors de Trànsit (Asextra) ha convocat a les dotze del migdia de dilluns una manifestació de protesta a Madrid que començarà a la seu del ministeri de l'Interior, al començament del Passeig de la Castellana, i conclourà davant la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques, a l'avinguda del General Perón. Allà, llegiran una manifest i registraran un escrit amb la demanda.



Els examinadors van posar fi fa gairebé un any, el 13 de desembre del 2017, a una vaga de gairebé sis mesos després d'un acord assolit al Congrés, signat per tots els grups parlamentaris a excepció del PP, que introduïa una partida pressupostària per posar fi a una discriminació salarial que el col·lectiu suportava des de fa deu anys. Posteriorment, a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 3 de juliol es va aprovar, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, l'increment retributiu del complement específic del col·lectiu examinador, així com el dels funcionaris de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.

No obstant això, a data d'avui, segons Asextra, encara no s'ha executat l'increment retributiu del complement específic al col·lectiu examinador per part de la Comissió Interministerial de Retribucions (CECIR). Tampoc no s'ha aconseguit arribar a un acord en les reunions mantingudes amb els responsables de la Direcció General de Trànsit.

Examens suspesos





Mentrestant, les autoescoles han fet una crida al Govern perquè atengui les reivindicacions dels examinadors i pugui evitar-se la vaga.



Recentment, el president de la Confederació Nacional d'Autoescoles, José Miguel Báez, va emplaçar al president del Govern, Pedro Sánchez, a que solucionés l'error o la dificultat tècnica que impedeix fer efectiva la pujada salarial en el complement específic. "Ni els ciutadans d'aquest país que necessiten obtenir el permís, ni les autoescoles podem reviure el malson del 2017", amb un conflicte laboral que va portar a suspendre "un quart de milió de proves de circulació".



La vaga, assegura Báez, "seria la ruïna per a moltes autoescoles i un contratemps important per als ciutadans que anhelen treure's el permís. No es pot jugar amb la vida de les persones, amb el seu futur, amb les seves possibilitats de trobar una ocupació, amb el pa d'un sector que lluita dia a dia per sobreviure