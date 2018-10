Exculpada l’agent dels Mossos que va abatre a trets l’atacant de la comissaria de Cornellà

L’agent dels Mossos d’Esquadra que el 20 d’agost a la matinada va matar a trets un home que va entrar a la comissaria de Cornellà de Llobregat amb un ganivet i que va intentar atacar-la al crit d'“Al·là” ha quedat exculpada pel jutjat que investigava la seva actuació. El jutjat d’instrucció número 2 de Cornellà ha arxivat el cas perquè ha considerat que l’agent “no va fer servir l’arma de foc fins que va ser la seva última opció”: en un moment en què, després d’haver-se escapolit del primer intent de l’atacant d’apunyalar-la, es va trobar acorralada en un passadís i amb altres companys que estaven en risc. “El risc no era imminent només per a la vida de l’agent, sinó per als seus companys que iniciaven el torn i que accedien a la comissaria desarmats”, diu la interlocutòria.



El jutjat també remarca que l’agent va protegir la vida del sergent amb qui va coincidir al passadís, que ha declarat que hauria disparat si no ho hagués fet la seva companya.



El sindicat USPAC, que ha portat la defensa de la policia implicada, ha celebrat la decisió del jutjat de Cornellà i ha lamentat que “el departament d’Interior refusés comparèixer en el procediment judicial per defensar l’actuació de l’agent”.

El jutjat de Cornellà ha investigat només l'actuació de l'agent dels Mossos, no els actes de l'atacant, que són competència de l'Audiència Nacional com a presumpte atac terrorista.