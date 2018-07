Experts alerten que a Catalunya falta una política de prevenció contra la radicalització

"No existeix una política de prevenció de l'extremisme violent". Ho ha valorat l'investigador i coordinador d'afers islàmics del Centre d'Informació i Documentació a Barcelona (CIDOB), Moussa Bourekba, en la comissió d'investigació dels atemptats del 17-A al Parlament. "Hi ha institucions que treballen i prenen mesures, però no estan coordinades ni formen part d'un conjunt coherent", ha afegit Bourekba, que ha recordat que els únics actors que hi dediquen esforços són els Mossos d'Esquadra amb el protocol Proderai (per detectar la radicalització).

Hi ha coincidit la directora de l'àrea del món àrab i mediterrani de l'Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Lourdes Vidal, que ha diferenciat la prevenció de la detecció: "La detecció és més pròpia dels cossos de seguretat. Una altra cosa és la prevenció: construir societats resistents a fenòmens que puguin venir a trencar".

Vidal ha considerat que el fenomen de la radicalització va més enllà de l'actual mandat del Parlament. "Han de deixar la llavor perquè això es continuï treballant a llarg termini. No es resol amb una única mesura", ha valorat Vidal, que ha alertat que la prevenció es fa "a llarg termini amb el sistema educatiu". "Els currículums educatius han d'estar reforçats perquè expliquin la igualtat i no hi hagi divergència entre el que s'ensenya i el que es troba al carrer", ha avisat.

En aquesta línia, Vidal ha explicat que els joves que van cometre els atemptats "havien anat a l'escola i tenien una feina". "Però quina família de Ripoll estava encantada que la seva filla festegés amb un dels nois? Al meu poble, el moro és el moro, i això, encara que ens pesi, és així", ha dit Vidal, que ha apostat per revisar els "dèficits" del sistema escolar i el que passa quan acaba aquest sistema.