Els experts alerten que la meitat dels més grans de 65 anys tindran càncer de pell

Metges experts en càncer cutani han alertat de l'augment de la incidència d'aquesta malaltia i han avisat que les previsions indiquen que el 50% de les persones més grans de 65 anys patiran en el futur un càncer de pell i el 25% desenvoluparan dos o més tumors d'aquest tipus.

En la presentació del 14è congrés de l'Associació Europea de Dermato-Oncologia (EADO), que coincideix amb la 9a World Meeting of Interdisciplinary Melanoma/Skin Centers, el director de la Unitat de Melanoma de l'Hospital Clínic i director del congrés EADO, Josep Malvhey, i la cap del servei de dermatologia de l'Hospital Clínic, Susana Puig, han explicat avui els avenços en les teràpies i tractaments del càncer de pell i han subratllat la importància de la prevenció.

El congrés, que se celebrarà del 6 al 9 de novembre a Barcelona, reunirà més de mil professionals de diferents àmbits relacionats amb el càncer cutani i associacions de pacients que discutiran sobre els diferents reptes actuals, que passen per la prevenció i el canvi d'hàbits fins a la millora en el diagnòstic gràcies a les noves tecnologies o l'accés a tractaments que acostumen a ser cars.

El càncer cutani és el càncer més freqüent del món i, malgrat que la majoria de tumors malignes cutanis poden curar-se si són diagnosticats a temps, els últims anys ha augmentat la incidència del melanoma, el tipus de càncer de pell més agressiu i amb un pronòstic pitjor –encara que només suposa el 10 % dels càncers de pell, produeix el 90 % de les morts.

A Espanya, al llarg del 2018 es calcula que s'ha diagnosticat a unes 74.000 persones un carcinoma cutani, i al voltant de 4.000, un melanoma.

La doctora Puig ha valorat les millores en els tractaments contra el melanoma que han permès augmentar els índexs de supervivència i en pocs anys s'ha passat de tenir menys d'un 20% de supervivents a més d'un 50%.

"És un canvi espectacular gràcies a la investigació genètica i en immunitat", ha assegurat Puig, que ha explicat com funcionen les noves tècniques d'immunoteràpia, que modifiquen genèticament certes molècules del sistema immunològic per atacar el càncer i s'apliquen en el tractament dels melanomes i altres tipus de càncers.

Els doctors han posat molt d'èmfasi en la prevenció i en el canvi d'hàbits per protegir-se del sol, ja que el 90% dels càncers són fruit de cremades i l'exposició al sol i han assenyalat que malgrat les innovacions i millores en els tractaments, si no hi ha una conscienciació més gran no es podran revertir les tendències.

En aquest sentit, la doctora Puig ha lamentat la proliferació de cabines de bronzejat i ha assenyalat que en alguns països "són una epidèmia". Puig ha comparat els seus efectes als del tabac i ha demanat una regulació perquè s'informi degudament i se'n prohibeixi l'ús a menors i limitar-lo a persones amb antecedents familiars de càncer de pell.

Tot i que la majoria dels casos de càncer de pell es produeixen a les zones del cos més exposades al sol, com orelles, cap o coll, el doctor Malvehy ha advertit que també es poden desenvolupar a altres punts com les plantes dels peus o les ungles. En aquests casos, Malvehy ha explicat que la detecció és molt més tardana i ha destacat la importància de treballar amb podòlegs i formar-los en la detecció precoç del càncer de pell per poder tractar aquests casos com més aviat millor.

Puig també ha incidit en el paper dels professionals de l'atenció primària per fer diagnòstics precoços i ha destacat l'ús de la dermatoscòpia –tècnica no invasiva que mitjançant una lupa permet identificar lesions a la pell– per millorar i augmentar la precisió en el diagnòstic del càncer de pell.