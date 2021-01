Almenys tres morts i vuit ferits per una forta explosió que ha destrossat quatre plantes d'un edifici del centre de Madrid

Almenys tres morts per una explosió al carrer Toledo de Madrid que ha fet volar pels aires quatre plantes d'un edifici d'habitatges i oficines de sacerdots a tocar d'una residència de gent gran, un col·legi i una església. També hi ha una desena de ferits. Un d'ells, un jove de 26 anys, ha quedat ferit moderat-greu amb una fractura de turmell i traumatisme lumbar i ha estat traslladat a l'Hospital de la Paz. Un altre, un home de 53 anys, ha patit un traumatisme cranioencefàlic lleu i ha estat traslladat a l'hospital Ramon y Cajal. Una de les víctimes mortals és una dona de 85 anys.

Segons ha confirmat l'Arquebisbat i la parròquia, la planta on s'ha produït l'explosió són les sales i l'habitatge dels sacerdots. "Demanem que reseu perquè no hi hagi víctimes. Els sacerdots estan sent atesos pel Samur i fora de perill", han dit des de la parròquia. També han advertit que "hi ha una persona laica" que es trobava en una de les plantes de l'edifici i a la qual "no es localitza".

Es tracta de l'edifici número 98 del carrer Toledo, situat just al costat de la Residència La Paloma, així com també del pati de La Salle La Paloma, que ha informat que cap membre del centre educatiu ha resultat ferit. La residència de gent gran també ha informat que tots els seus usuaris estan sans i estalvis i els han allotjat en hotel proper.

Como miembro de la empresa @Hoteles_Porcel, a la que pertenece el hotel #Ganivet en la calle Toledo, quiero transmitir una imagen de tranquilidad, se han acogido a los residentes en el hall del hotel. El tlf del hotel es 91 365 366 00 por si precisan contactar con ellos. pic.twitter.com/X1gCrnFjxX — Isabel Fdez de Alba (@isabelfdezalba) January 20, 2021

La Policia Nacional descarta en un principi un artefacte explosiu o un atemptat com a causa de l'explosió. Les primeres hipòtesis apunten, doncs, que l'explosió s'ha produït "de dins cap a fora" i s'estudia si la causa és un problema de la caldera d'un immoble de l'edifici que en aquest moment s'estava reparant. Després, a causa del gas emmagatzemat s'ha produït una segona deflagració, la més important. De fet, una de les víctimes mortals, segons apunta la Policia Nacional, podria ser un jove electricista.

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmat que hi ha dos morts i ferits de "diversa consideració". Sobre els efectes materials del succés, Almeida ha explicat que, malgrat que l'edifici està incendiant-se, els Bombers no poden entrar a l'edifici perquè "no es considera prudent", ja que "podria causar un embassament de gas que podria afectar a l'estructura".

A més, l'edifici té per darrere també l'Església del barri i el bisbat ha confirmat que a les plantes on s'ha produït l'explosió hi vivien forces sacerdots. Un d'ells ha quedat atrapat a la cinquena planta, un altre està desaparegut i dos més ferits.

Diferents unitats del SAMUR (11) i de Bombers (9), la Policia Nacional i la Policia Municipal han acordonat la zona, han muntat una carpa i estan atenent diverses persones ferides.