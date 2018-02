Expulsen d'Espanya un suposat jihadista de Terrassa per risc per a la seguretat

La Policia Nacional ha expulsat avui d'Espanya al seu país d'origen, Marroc, un suposat jihadista detingut el passat 30 de gener a Terrassa per un presumpte delicte d'enaltiment del Daeix i posat en llibertat poc després. Fonts de la lluita antiterrorista han explicat que, després de deixar-lo en llibertat, aquest dilluns va tornar a ser detingut a Terrassa per risc a la seguretat nacional, va ser traslladat a Barcelona i ahir va arribar a Madrid, on ha pernoctat fins que ha estat embarcat en un avió a Melilla. Amb l'autorització del jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional, que porta la causa, es va tramitar un procediment administratiu d'expulsió al detingut, d'origen marroquí i 43 anys.

La llei d'estrangeria preveu l'expulsió de ciutadans estrangers en cas d'activitats contràries a la seguretat nacional. Encara que tenia residència legal a Espanya, l'home ha sigut expulsat al Marroc per un període de 10 anys. El detingut ja ha estat posat a disposició de les autoritats marroquines. L'home va ser arrestat el 30 de gener pel seu avançat procés de radicalització, ja que havia arribat a animar públicament a "matar espanyols" com havien fet a l'agost els terroristes que van atemptar a Catalunya. Segons va informar en el seu moment el ministeri de l'Interior, la seva detenció suposava la "neutralització primerenca" d'una potencial amenaça, perquè es trobava en un punt d'adhesió al Daeix que podria haver-lo portat a cometre un atemptat com a actor solitari.

De fet, havia manifestat el seu penediment per no haver viatjat a Síria a fer la jihad violenta i tenia un perfil discret, ja que vestia a la manera occidental, sense cap signe físic de radicalitat i evitava acudir a les mesquites a resar per passar desapercebut. L'home va arribar a elogiar l'atemptat comès a la Rambla.