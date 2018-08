FAADA denuncia els ramaders que va deixar un vedell ferit a l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha presentat una denúncia contra el propietari del vedell ferit que dilluns va deixar l'animal a l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu a Llavorsí per protestar contra els atacs dels ossos. La fundació també ha denunciat el sindicat AEALL-ASAJA i Unió de Pagesos com a promotors de l'acció. Per a FAADA, els fets "podrien ser susceptibles d'un delicte de maltractament per omissió o de diverses infraccions del decret legislatiu 2/2008, de la llei de protecció dels animals". L'entitat considera que són uns fets "molt greus" i qüestionen l'actuació dels Agents Rurals de Lleida perquè "van denunciar els fets però no van acudir al lloc", de manera que "no van aixecar cap acta per deixar constància de tot el que estava succeint". Per tot plegat, FAADA ha sol·licitat als Agents Rurals que investiguin els fets "per saber si es va donar assistència veterinària a l'animal des del 21 d'agost" i també per "requerir la necròpsia de l'animal per acreditar que veritablement va ser atacat per un ós".

En paral·lel, l'entitat ecologista Ipcena també ha presentat una denúncia aquest dimecres, a la seu dels serveis territorials del departament de Territori i Sostenibilitat a Lleida, contra l'acció de deixar el vedell ferit a l'oficina del Parc Natural de l'Alt Pirineu. En l'escrit, han demanat ser informats de l'actuació de l'equip de seguiment del PirosLife i dels Agents Rurals per, entre altres, saber si han obert algun expedient contra els responsables de la mobilització. A més, han reclamat conèixer "les causes reals" de les ferides del vedell, ja que, segons han afegit, des de l'entitat han contactat amb persones de l'entorn on la setmana passada va tenir lloc l'incident i els han assegurat que l'animal i d'altres exemplars "van caure des d'un fort pendent al cedir el terreny". Han dit que a la zona en concret no s'havia detectat la presència de cap exemplar d'ós. Ipcena també ha reiterat la seva demanda d'interposar una infracció "molt greu" als promotors de l'acció reivindicativa, en base al que diu la llei de protecció dels animals.