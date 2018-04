La FAVB denuncia 40 terrasses per incomplir l’ordenança de Barcelona

La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), conjuntament amb les associacions de Sagrada Família, Amics del Passeig Sant Joan, Fort Pienc i del Gòtic, han formalitzat una denúncia a l'Ajuntament contra una quarantena de bars i restaurants per incomplir l'ordenança de terrasses.

La FAVB acusa els locals de no retirar el mobiliari de les terrasses durant la nit, ni tampoc els dies que tanquen per descans. Els veïns recorden que es tracta d'una infracció greu, segons marca el règim sancionador.

Més enllà d'això, la FAVB considera que l'Ajuntament de Barcelona no actua amb prou contundència amb el control de les terrasses. Els veïns asseguren que el grau d'incompliment de les ordenances de terrasses és molt elevat i es deu a la "passivitat de l'Ajuntament, que afavoreix la sobreocupació en detriment de la mobilitat i el dret al descans".

Una "subvenció encoberta"

A banda, la FAVB també qualifica la taxa que paguen els establiments per tenir una terrassa com una "subvenció encoberta", perquè el preu que posa el consistori als locals és tan sols de mig euro per metre quadrat, mentre que la FAVB apunta que els ingressos que generen poden arribar al 40%.

En aquesta línia les entitats veïnals consideren que les terrasses provoquen el deteriorament de la via pública, si bé el consistori hauria de lluitar per la protecció de les persones i del seu dret a descans, així com vetllar per l'ús racional de l'espai públic.

Per això, recorden que l'estudi 'Caracterització i avaluació de les terrasses en l'espai públic', editat pel mateix Ajuntament, fixava llindars de preus de l'ocupació de l'espai públic vinculats al preu del lloguer.

D'aquesta manera, es proposava que els locals amb especial atractiu comptessin amb un preu d'entre 5 i 6 euros per metre quadrat al dia, una segona zona amb un preu entre els 1,96 i el 2,4 euros per metre quadrat i una tercera franja més baixa per només 0,33 euros.

Ara, la FAVB demana al govern municipal i també a la resta dels grups de l'oposició que intentin incorporar aquesta nova tarifació en l'aprovació definitiva de l'ordenança de terrasses.