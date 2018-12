Els trens de FGC es mouran amb energia verda l'any que ve

La reducció de les emissions del transport –una de les principals fonts de contaminació ambiental– passa per fomentar el transport públic i també per apostar per les energies netes. Això és el que ha promès fer Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que ha anunciat que la compra d'energia elèctrica al mercat que farà ja l'any que ve serà 100% d'origen renovable i que es dona tres anys, fins al 2021, perquè la meitat de l'energia que necessita per moure els seus trens provingui del sol.

El pla de millora ambiental de FGC calcula passar de zero a 100% d'energia certificada com a 'verda' –la que exclou la que prové d'incineradora, ha dit l'empresa– a partir del 2019. Sobre la irrupció de l'energia solar com a font de subministrament dels trens, l'empresa vol promoure la creació de nous parcs fotovoltaics expressament per a aquesta finalitat i aconseguir així que el 50% de l'electricitat per moure els combois vingui d'aquestes instal·lacions.

"No construirem els parcs fotovoltaics sinó que treballarem en un plec de condicions per treure a licitació el 2020 que resulti atractiu per a les empreses", ha explicat el president de FGC, Ricard Font. L'objectiu és poder comprar uns tres milions d'euros d'energia procedent de coproducció en horts solars a partir del 2021. D'entrada, FGC començarà cobrint els consums del cremallera de la vall de Núria i el funicular de Montserrat –que equivalen al 6% del consum total del grup– amb aquesta font renovable.

La secretària de Medi Ambient del Govern, Marta Subirà, ha confiat que el projecte de FGC no només obrarà camí a altres empreses públiques de la Generalitat sinó que també servirà per "generar demanda i millorar l'oferta" actual d'energia solar disponible a Catalunya així com d'altres fonts renovables.

Desterrar el gasoil

La retallada de la petjada de carboni és un altre dels objectius, segons ha explicat Font. En aquest cas, també vindrà de reduir el gasoil en les locomotores dels combois de mercaderies. L'objectiu és passar de les 450.000 tones de CO 2 que s'emeten a l'atmosfera actualment a 150.000 tones en tres anys.

El gasoil quedarà desterrat també dels edificis que formen el complex de la vall de Núria, on FGC es proposa millorar l'eficiència energètica dels sistemes de producció tèrmica. El 2011 ja va fer la primera instal·lació geotèrmia a l'edifici Sant Josep, que va suposar un estalvi del 70% en el cost de la calefacció i una disminució similar de les emissions.

Més leds, adeu als fluorescents

L'eficiència en el consum d'energia a les estacions de FGC es buscarà estenent la il·luminació led al 100% de les instal·lacions progressivament i eliminant els actuals llums fluorescents. El canvi es farà en 30 estacions de les 82 existents a les línies metropolitanes (la Barcelona-Vallès i la Llobregat-Anoia) i es començarà per les que fer el canvi es tradueixi en més impacte pel que fa a l'estalvi, com és el cas de Plaça Espanya, Plaça Catalunya, Terrassa Rambla o Sant Cugat. L'actuació permetrà estalviar més de 187.000 euros a l'any.

Altres mesures que inclou el pla ambiental són la substitució de la flota de vehicles de l'empresa per cotxes híbrids i elèctrics, que han de representar el 100% del total en tres anys. A més, els futurs 15 nous trens que han d'incorporar-se en aquest període a la línia del Vallès –de les més saturades de viatgers– tindrà el 90% dels seus components reciclables.