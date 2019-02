Es reprèn el servei a rodalies i FGC després de talls de circulació per ocupacions de les vies

La línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ha reprès el servei a totes les estacions després de romandre interromput a primera hora d'aquest dijous a l'estació de Sant Cugat per la presència de persones que ocupaven la via.

Poc després de les 7.00 hores, FGC ha informat en un apunt a Twitter que els talls afectaven les vies a l'alçada de Sant Cugat, però que es mantenia el servei entre Plaça Catalunya i Sant Cugat, entre Mira-sol i Terrassa Nacions Unides i entre Volpelleres i Sabadell Parc del Nord. A un quart de nou, el servei ha estat restablert.

ATENCIÓ. Línia Barcelona-Vallès: es reprèn el servei. Els trens s’aturen a totes les estacions #ServeiFGC — FGC (@FGC) 21 de febrero de 2019

Amb motiu de la vaga, FGC ofereix serveis mínims del 50% en hora punta -de 6.30 a 9.30 hores i de 17.00 a 20.00- i del 25% durant la resta de la jornada.

El servei de rodalies funciona amb normalitat excepte el tall de les vies en un únic sentit a l'estació de Maçanet-Massanes per la crema de matalassos. A més, el servei de rodalies també ha estat tallat durant menys d'una hora entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per l'ocupació de les vies. Pocs minuts després de les 8 hores, però, el servei de la R2 sud ha estat restablert, a més del de les línies R13, R14, R15 i R16. Rodalies funcionaran amb serveis mínims del 33% del servei durant tot el dia.

On sí que encara es mantenen algunes afectacions és en les línies d'autobús de Barcelona. Diverses línies de bus han estat aturades o amb el recorregut alterat per talls del carrer provocats per manifestants durant bona part del matí. Segons TMB, a les 10:20 hores del matí, els serveis de bus es trobaven afectats a Gran Via -en dos punts: a l'alçada del carrer Entença i del carrer Marina-, al carrer Aragó amb Marina, a plaça de Sants i a Via Augusta amb carrer Vergós.

Els serveis mínims pactats per als busos i el metro barcelonins són del 50% en hora punta i del 25% durant la resta de la jornada.

Pel que fa al metro de Barcelona, segons TMB el servei és del 100% en les línies L9, L10 i L11. En la resta de línies el servei és menor, entre el 60% i el 91%.