El temporal deixa 4.900 abonats sense llum durant hores en diverses comarques de Tarragona

El temporal Filomena ha deixat sense subministrament elèctric 4.900 clients de diverses comarques de Tarragona des d'ahir a la nit, tot i que en aquests moments Endesa ha informat que ja han recuperat el subministrament. La companyia havia mobilitzat 59 conjunts de generadors i ha desplaçat equips al territori per localitzar les avaries i resoldre-les.

Durant el dissabte ja hi va haver problemes pel temporal que es van anar resolent, però a partir de les 21 h hi va haver un nou tall que encara dura. Segons informa Efe, les avaries a Tarragona es van produir ahir a la nit, però no les van poder atendre en el moment per la seguretat dels seus treballadors durant la nevada. Aquest matí, 150 persones han reprès la feina.

La manca de subministrament elèctric ha afectat especialment el sud de Tarragona, on hi ha 1.347 abonats sense llum a Falset (Priorat), 530 a Arnes (Terra Alta), 355 al Masroig (Priorat) i 327 a la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre).

L'alcalde de Falset, Carlos Brull, ha explicat a l'ACN que la situació en el segon dia de temporal continua sent "preocupant", explica Brull, que recalca que en el seu municipi acumulen un gruix d'entre 50 i 60 centímetres i aquest matí continua nevant amb força.

L'alcalde ha afirmat que les brigades estan treballant per netejar els principals accessos al municipi, però creu que caldrà endarrerir a dimarts el retorn a l'escola per poder netejar les carreteres. El departament d'Educació ho decidirà en les pròximes hores.