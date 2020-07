Falsos llogaters que feien negoci amb el pis a Airbnb

"Vaig llogar el pis i al principi em pagaven regularment, però els veïns es queixaven de molt de soroll i de moviment de persones. Tant sentien parlar anglès com francès, i no eren sempre els mateixos. De seguida vaig sospitar que el feien servir de pis turístic". La Núria –nom fictici perquè prefereix no revelar la seva identitat– és una de les víctimes d'un grup que s'havia dedicat a llogar diversos habitatges a Barcelona, l'Hospitalet i Vilassar de Mar per convertir-los en pisos turístics il·legals. Segons explica a l'ARA, ella havia llogat un pis que té a Barcelona a una persona, amb qui havia fet el contracte, però en realitat al darrere hi havia una màfia amb un entramat preparat: després de rebre les claus van fotografiar l'immoble, van penjar les imatges a Airbnb i van cobrar dels turistes que s'hi allotjaven.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han fet una operació aquest matí contra aquest grup criminal durant la qual han detingut vuit persones, inclosos els caps de l'organització. A Barcelona s'han fet escorcolls en diferents districtes de la ciutat i a les Corts s'ha accedit a una immobiliària que els últims mesos s'havia sumat a l'activitat de la xarxa. Els agents han fet sis entrades i han requisat diners, documentació i claus de pisos que acrediten el seu funcionament delictiu. El seu modus operandi acostumava a ser el següent: els membres del grup feien contractes de lloguer de pisos amb particulars, després els deixaven de pagar la quota i els utilitzaven d'apartaments turístics que anunciaven en plataformes sense el permís dels propietaris.

El cas de la Núria segueix aquest patró. El juny de l'any passat va llogar el pis i al cap d'un temps s'havia de fer una millora, però no li deixaven accedir a l'habitatge. Això va implicar un estira-i-arronsa que va acabar amb el compromís dels falsos inquilins d'arreglar-ho. La sorpresa va arribar a continuació, perquè al novembre van deixar de pagar el lloguer. Els mesos anteriors havien abonat la quota, tot i que cada cop ho feien més tard. I llavors la Núria encara no havia confirmat que feien negoci amb l'immoble com a pis turístic, però ja havia vist que havien canviat el pany, fet que suposava un incompliment del contracte, com també rellogar-lo i deixar de pagar la mensualitat.

Anunci ocult a Airbnb

Quan ja havia denunciat l'ocupació del pis, els Mossos es van posar en contacte amb la Núria: pensaven que podia ser una altra víctima de la màfia que investigaven, perquè el seu habitatge s'havia transformat en un apartament per a turistes sense el seu consentiment. Abans ella havia rebut una extorsió del grup per recuperar l'immoble si pagava 6.000 euros. A partir d'aquí, gràcies a una veïna, va saber que el pis es promocionava a Airbnb, però era un anunci que ella no podia consultar perquè sospita que només el podien veure persones estrangeres –el públic al qual es dirigien els falsos llogaters de l'organització–. Durant el confinament també ha comprovat que a l'habitatge no hi havia activitat perquè ha caigut el consum d'aigua i llum, mentre que en els mesos en què hi havia turistes s'havia disparat.

L'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) ha aplaudit l'operació policial per desarticular la xarxa i ha defensat un turisme "legal".