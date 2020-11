Famílies per a la Revolta Educativa crida a no portar els infants a l'escola

L'associació Famílies per a la Revolta Educativa fa una crida a aturar l'activitat lectiva de manera temporal davant de l'elevada transmissió comunitària del coronavirus que hi ha actualment, i que ha portat el Govern a aplicar restriccions socials en els últims dies. Per això, l'associació demana a les famílies que no portin els infants als centres i, també, insta els docents i altres treballadors a mobilitzar-se, i als sindicats, a liderar la protesta "en forma de vaga unitària", segons recullen en un comunicat. Creuen que la presencialitat a les aules no hauria de reprendre's fins que no fos "epidemiològicament segur". I que s'haurien d'impulsar permisos retribuïts per a les famílies perquè puguin estar-se aquests dies amb els seus fills.

"Cal una planificació que no s'ha fet i mitjans extraordinaris", han denunciat en roda de premsa. I han defensat que no tindria sentit un confinament mantenint les escoles obertes: "El que defensem és que les escoles tanquin per tornar a obrir amb seguretat". Rebutgen que ara es pugui seguir el curs d'una manera diferent a la planificada, és a dir de forma telemàtica i, per això, defensen una aturada per poder retocar la planificació del curs.

Els estudiants de batxillerat i FP faran més classes virtuals a partir de dilluns i durant tot el trimestre

L'organització demana una aturada temporal, mentre el risc de rebrot sigui molt elevat, i que aquest període serveixi per replanificar la presencialitat als centres amb més mesures de seguretat, personal i mitjans. Asseguren que els protocols que s'han aplicat fins ara en l'àmbit educatiu són "del tot insuficients", que s'han anat introduint canvis sobre la marxa i que la situació actual és "gravíssima".

"No s'entén com s'exclou l'educació d'aquestes mesures", denuncien en referència al pla del Govern per disminuir al màxim l'activitat però mantenir la presencialitat a tots els nivells d'educació obligatòria. Molts instituts, als quals sí que es va fer una crida a augmentar la formació a distància, han optat ara per un model semipresencial a batxillerat i formació professional i esprémer al màxim les hores al centre.

Des de l'associació Famílies per a la Revolta Educativa han fet una crida aquest diumenge en roda de premsa a no utilitzar "l'argument de la segregació" per mantenir la presencialitat a l'escola. Defensen que fer això és "un xantatge que posa en risc la qualitat i la seguretat de tota la comunitat educativa". "Els grups bombolla no existeixen", ha lamentat Ramon Font, en nom de Docents en Lluita, que s'ha sumat a la convocatòria com també ha fet el Sindicat d'Estudiants. Font ha lamentat que no s'hagin reduït més les ràtios i destinat més recursos a garantir que hi ha material de protecció i bona ventilació. Els convocants defensen que la canalla no vagi a l'escola "fins que no es pugui garantir que és un lloc segur".