Famílies amb fills al·lèrgics reclamen mantenir els punts extres a la matrícula

Un dels cavalls de batalla del departament d’Educació és la segregació escolar. Per combatre-la, la conselleria aprovarà un nou decret d’admissió, que modificarà el curs que ve els criteris per repartir els punts als alumnes perquè entrin a l’escola escollida. Un dels canvis que s’introduiran és eliminar els punts extres als alumnes amb una malaltia digestiva crònica o amb celiaquia. El departament havia detectat que hi havia famílies que simulaven que els seus fills eren celíacs per tenir aquests punts de més i poder entrar a l’escola que volien. El problema és que eliminant aquesta discriminació positiva també es queden sense els 10 punts extres els nens al·lèrgics. Un grup de famílies s’han organitzat per impedir-ho, perquè consideren que és “irresponsable” ficar al mateix sac les intoleràncies alimentàries o la celiaquia i les al·lèrgies.

Segons argumenten, els infants al·lèrgics corren el risc de patir un xoc anafilàctic, una reacció al·lèrgica greu que pot provocar ofegament i davant de la qual s’ha d’injectar adrenalina a l’infant. Alguns dels al·lèrgens que poden desencadenar aquestes crisis són la fruita seca, el marisc o els lactis. “Abans de treure’ns els punts suplementaris demanem polítiques educatives per garantir la inclusió”, reclama Mario Parra, portaveu de la dotzena de famílies mobilitzades. Així, reclamen que es compleixin les resolucions del Parlament, que a l’octubre va instar el Govern a “garantir l’existència d’autoinjectors d’adrenalina als centres educatius”, un aparell que ara proporcionen les famílies.

Les famílies critiquen que hi ha escoles on l’espai de menjador està en un edifici lluny de l’aula, cosa que les obliga a finançar un segon kit d’emergència a l’escola perquè els seus fills es puguin quedar a dinar. En molts casos, però, els pares i mares opten perquè els seus fills dinin a casa. “L’anarquia que impera en l’espai de migdia, amb la diversitat de models de gestió i de qualitat alimentària, fa que les famílies tinguin un neguit enorme envers aquest servei”, asseguren.

De fet, un dels arguments que posen sobre la taula és que els punts extres són importants perquè els garanteixen una plaça en una escola de proximitat i això els ajuda a anar a casa a dinar per tenir un “menú divers davant la monotonia” dels menjars per a al·lèrgics, a més que els “facilita l’intercanvi d’informació amb l’escola” i els permet arribar més ràpid al centre en cas d’urgència.

Les famílies també reclamen més formació dels mestres per atendre els xocs anafilàctics que es puguin produir i millors condicions a les aules, per garantir que cap mòdul prefabricat superi els 25 graus, la temperatura màxima per conservar l’adrenalina. “No hi ha ningú que ens representi: tothom va votar a favor d’eliminar els punts per a aquest grup de nens”, lamenta Parra. S’estima que entre un 10% i un 15% de la població infantil dels països desenvolupats és al·lèrgica.

El calendari de preinscripció escolar recupera la normalitat

El departament d’Educació recupera aquest any el calendari habitual de preinscripció, que torna a situar-se abans de Setmana Santa. L’any passat es va retardar un mes, perquè en plena aplicació de l’article 155, el govern espanyol va suggerir que volia aprofitar per incloure una casella per triar la llengua vehicular a l’escola. Aleshores, el departament va comprimir el calendari entre la preinscripció i la matrícula per resoldre per la via ordinària les incidències que sorgien.