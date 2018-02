La Fapac assegura que la llei ja no obliga a fer les proves externes de primària

Si bé fins ara feien una crida a fer objecció de consciència a les proves externes de tercer i sisè de primària, ara la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) assegura que ja no cal fer-les perquè no són obligatòries.

"En termes jurídics, aquestes proves no es poden presentar com una obligació per als alumnes de Catalunya perquè la Lomce ha eliminat aquesta obligatorietat", ha apuntat la presidenta de la Fapac, Belén Tascón, que recorda que la llei espanyola ja no marca que tinguin "caràcter censal".

No obstant això, recorden que el departament d'Ensenyament anuncia les proves de tercer de primària -que es faran entre els dies 5 i 16 de març- com un "dret i una obligació" per als alumnes. Les proves de sisè seran els dies 8, 9 i 10 de maig. Tant les proves de primària com les de 4t d'ESO (que ja s'han fet) es fan a tots els centres de Catalunya. Tascón, però, ha insistit que la Lomce marca les proves amb caràcter mostral i no censal.

"Aquest any no fem una crida a la desobediència de les famílies, sinó que fem una crida a negar-se a fer unes proves que legalment no són obligatòries", ha afirmat Tascón, que ha afegit que la Fapac s'oposa un any més a fer les proves. Això vol dir que els alumnes no vagin a l'escola durant els dies en què es farien. Per a la membre de l'assemblea de Gràcia, el fet que aquest any no es tracti "d'insubmissió", sinó que "no cal fer-les obligatòriament", tranquil·litzarà els pares.

Per a la Fapac i per al conjunt del Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), les proves són "un instrument per consolidar una educació basada en la competició que obre la porta a la privatització i a la mercantilització a través de rànquings entre escoles".