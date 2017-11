La Fapac engega una campanya per reclamar que el dia de les eleccions sigui no laborable

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha llançat una campanya per demanar que el 21 de desembre, dia de les eleccions a Catalunya, sigui reconegut com a dia no laborable perquè es garanteixi l'exercici del dret a vot i es faciliti la conciliació laboral i familiar.

En un comunicat, ha assegurat que aquestes eleccions se celebren en un context de "anormalitat democràtica" i afegeixen que reconèixer aquest dia com a no laborable ajudaria que la jornada es produís amb més normalitat.

La Fapac ha obert una petició a la plataforma Change.org per sumar firmes, i ha fet una crida a entitats, organitzacions, sindicats, partits i societat civil per adherir-se a la demanda. La federació ha considerat que la convocatòria d'eleccions un dijous no prioritza el dret a l'educació perquè s'afegeix un dia no lectiu al calendari escolar que coincideix, a més, amb el final de trimestre, i limita la conciliació de la vida laboral i familiar.