La Fapac denuncia que Educació publica dades falses sobre l'oferta educativa

Les xifres que va donar el departament d'Educació sobre l'oferta de places en el procés de preinscripció, que va començar el passat 29 de març i s'allargarà fins el 9 d'abril, són "dades falses". Així ho ha denunciat la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (Fapac), que ha alertat que en realitat s'han ofert 15 grups menys que l'any passat a P3 i que els grups de més previstos a 1r d'ESO són insuficients per absorbir els alumnes que podrien arribar l'any que ve.

Segons va informar el departament d'Educació, aquest any les escoles públiques oferiran els mateixos grups de P3, 2.116 a l'escola pública (en guanya un respecte l'oferta inicial de l'any passat). La Fapac, però, ha avisat que les dades que han obtingut a través del Portal de Transparència diuen que s'ofereixen 15 grups menys que els que es van obrir l'any passat a P3. Ho calculen així: en lloc de comparar l'oferta inicial d'un any per l'altre, prenen de referència l'oferta final del curs actual, que van ser 2.131 grups segons el Portal de Transparència. Això són 15 grups menys que els que s'han ofertat aquest any pel departament (2.116).

En relació a l'escola concertada, la Fapac denuncia que passa just el contrari: asseguren que les dades de Transparència estableixen que l'oferta final de P3 a la concertada va ser de 942 grups, mentre que ara el departament ha anunciat 986 grups d'entrada, cosa que significa 44 grups més. Si es prenen de referència les xifres de l'oferta inicial, el curs actual es van ofertar 987 grups de P3, dels quals 45 no van acabar rebent el concert.

Segons la presidenta de la Fapac, Belén Tascón, aquestes dades evidencien "clarament" la intenció del departament de "fer un traspàs" d'alumnes de P3 de la pública a la concertada. En aquest sentit, han assegurat que el descens de la natalitat l'ha assumit bàsicament l'escola pública: des del 2011 hi ha 20.050 alumnes menys a P3, cosa que ha fet tancar 670 grups de P3 en total, 545 a l'escola pública i 125 a la concertada, segons han dit.

A l'ESO les dades són força més semblants, perquè diuen que el departament d'Educació sí que ha utilitzat la mateixa oferta inicial del curs 2018/2019 que va fer pública durant el període de preinscripció: així, donen per bona la xifra de 1.963 grups (39 més que l'any passat) de 1r d'ESO als instituts. Tot i això, la Fapac diu que aquests grups poden donar cabuda als gairebé 55.000 alumnes que ara fan 6è de primària, però no al possible augment de matrícula viva al llarg del curs que ve. En canvi, consideren que a la concertada, són necessaris 906 grups i en canvi l'oferta inicial és de 965.

Alguns d'aquests nous grups seran en instituts escola ( el departament ha anunciat que n'obrirà 25 el proper curs), un model que la Fapac veu amb reticències perquè genera "interrogants" sobre els efectes que té en la planificació i els resultats. Per Tascón, durant molt de temps ha estat una demanda i en canvi no s'han impulsat fins ara, i per això, posa en dubte que no sigui per ''assemblar-se'' a la concertada, per una millor evolució dels infants o per una qüestió de recursos.