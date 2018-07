La Fapac acusa el departament d'Educació de falta de planificació i de protegir l'escola concertada enfront de la pública

La Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya (Fapac) ha acusat el departament d'Educació de no planificar els processos de preinscripció i de sobredimensionar l'escola concertada enfront de la pública, quan és aquesta la que va a l'alça tenint en compte les peticions de les famílies.

Per fonamentar els seus retrets, la Fapac ha presentat un recull de dades que al seu parer evidencien que l'oferta de places públiques per al curs que ve "no respon a una anàlisi de les necessitats d'escolarització a l'escola pública ni a una adequada planificació del sistema educatiu", tant a P3 com a 1r d'ESO.

Així, la Federació d'AMPAs lamenta que el departament "potenciï l'escola concertada en detriment de l'escola pública" i que la planificació de grups públics es faci "molt per sota de les necessitats d'escolarització": segons diuen, el departament ha tancat 86 grups públics de P3 respecte al curs passat i n'ha obert 26 a l'escola concertada.

A l'ESO passa el mateix, i s'han ofert 17 grups públics menys dels que són necessaris per garantir l'escolarització dels alumnes que aquest curs han fet 6è, mentre que a la concertada i privada s'han ofert 53 grups més dels que el sistema necessita. S'ha tingut en compte que aquest curs hi havia 53.836 alumnes a sisè en escoles públiques i que la ràtio de 1r d'ESO és de 27,7 alumnes, de manera que els 1.924 grups previstos són 17 menys del que el sistema necessita per donar cabuda a tots aquests alumnes. Al contrari, si es divideixen els 25.401 alumnes del sistema concertat per la ràtio de 27,7, sobren 53 grups dels 969 que s'han previst a l'escola concertada i privada. La Fapac alerta que el curs 2019-20 faltaran 39 grups públics i el 2020-21 en faltaran 145 de 1r d'ESO.

"Les dades posen en relleu la voluntat del departament de traspassar alumnes del sistema públic cap al privat concertat, intentant garantir la subsistència d'aquest model contra la voluntat de les famílies que escullen escolarització pública", ha dit Belén Tascón, la presidenta de la Fapac.

Segons han denunciat també el secretari de la Fapac, Javier Castelló, i la vicepresidenta de l'entitat, Xènia Castelló, les úniques solucions "improvisades" que ha donat el departament són augmentar les ràtios, crear bolets i desplaçar famílies del seu barri. Per a ells, la solució passa per desaparèixer la doble xarxa publicoprivada.