La Fapac envia 40.000 firmes al govern espanyol per demanar que el 21-D sigui no laborable

La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha portat al registre de la delegació del Govern a Catalunya prop de 40.000 signatures recollides per demanar que el 21 de desembre, dia de les eleccions a Catalunya, sigui reconegut com a dia no laborable en tots els sectors.

La federació, que va iniciar la campanya a la plataforma Change.org fa dues setmanes, ha agraït als prop de 40.000 signants el seu suport, que "deixa palesa la voluntat d'una gran part de la societat de reclamar que es garanteixi la conciliació laboral i familiar , i per tant, el dret a vot".

La Fapac, que en la seva petició remarca que les eleccions se celebren en un context d' "anormalitat democràtica", ha demanat reunir-se amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, per explicar-li personalment els motius de la petició.