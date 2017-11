La Fapac es renova per "reivindicar-se"

"Per una Fapac crítica, democràtica i reivindicativa". Aquest és el lema amb què arrenca la nova junta de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (Fapac), que engloba més de 2.200 Ampes d’arreu del territori. Belén Gascón, fins ara vicepresidenta de polítiques eduatives de la federació, ha estat escollida aquest dissabte en una assemblea a Molins de Rei nova presidenta de l’entitat, amb una candidatura formada en un 70% per dones. Gascón rellevarà Montse Conejo, fins ara presidenta, que deixa el càrrec coincidint amb el fet que el seu fill finalitza l’etapa escolar obligatòria.

A banda d’escollir la nova presiddenta, la trobada anual més important que celebren les AMPA de Catalunya ha servit per posar sobre la taula les principals demandes i reivindicacions de les famílies, així com aprovar de forma consensuada un full de ruta amb les línies d’acció i temes prioritaris sobre les quals haurà d’incidir la Fapac en els propers mesos. Algunes d'aquests àmbits prioritaris són el revertiment total de les retallades o la lluita contra la privatització de serveis bàsics com els menjadors.

La Fapac també ha fet una crida a les AMPA a fer visible la força de les famílies per reivindicar el seu paper en una educació que, ara més que mai, s’ha de defensar perquè quedi al marge d’atacs, agressions i utilitzacions partidistes i interessades.