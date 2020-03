Fàrmacs ja aprovats mostren eficàcia per tractar la Covid-19

La cerca de vacunes i tractaments específics per al nou coronavirus s’està accelerant a tot el món. El problema és que, per garantir la seguretat i l’eficàcia, el desenvolupament de vacunes i antivirals requereix assajos clínics amb persones que en el millor dels casos poden durar mesos. Per això hi ha molts científics d’arreu del món que treballen en una estratègia més immediata: l’assaig de fàrmacs aprovats i ja disponibles al mercat. Encara que aquests medicaments s’hagin desenvolupat per tractar altres malalties, ja hi ha indicis que alguns podrien funcionar per tractar la Covid-19.

A principis de març s’anunciava que a un pacient de Sevilla se li havia administrat amb bons resultats un tractament basat en lopinavir i ritonavir, dos fàrmacs que s’utilitzen per tractar la sida. Malauradament, s’acaben de publicar els resultats d’un assaig clínic fet a la Xina amb 160 pacients que indica que l’administració d’aquests medicaments no va millorar significativament la salut dels afectats.

Fàrmacs prometedors

Un altre assaig conduït a la Xina indica que l’administració del fàrmac tocilizumab va aconseguir millorar l’estat de 19 de 20 malalts amb un quadre greu de Covid-19. Aquest fàrmac està aprovat per l’Agència Europea del Medicament com a tractament de diversos tipus d’artritis.

D’altra banda, un assaig clínic fet a França amb 36 pacients indica que la hidroxicloroquina redueix la càrrega viral i, en conseqüència, es pot utilitzar per tractar la Covid-19 amb resultats positius. Segons els autors de l’estudi, tots els 20 pacients que van rebre el tractament van millorar. Aquest estudi indica, a més, que si s’afegeix azitromicina al tractament, l’eliminació del virus es produeix en menys temps. La hidroxicloroquina està aprovada per al tractament d’artritis, lupus i malària, i l’azitromicina és un antibiòtic també aprovat.

La hidroxicloroquina és un dels fàrmacs que s’utilitzen en l’assaig clínic liderat per Oriol Mitjà, de l’Hospital Germans Trias i Pujol, amb l’objectiu de reduir la transmissió de la Covid-19.