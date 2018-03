La Federació Catalana d'Autisme reclama més recursos per a la detecció precoç del trastorn

La Federació Catalana d'Autisme (FCA), en representació de més de 1.000 famílies, ha reclamat en roda de premsa a l'administració pública que garanteixi la detecció precoç del TEA (Trastorn de l'Espectre Autista), el diagnòstic especialitzat i l'atenció de qualitat a les persones amb aquesta condició.

El diagnòstic precoç, una eina fonamental per a atendre correctament les necessitats de les persones que pateixen un TEA, encara és molt limitat, segons Rosa Serrano, presidenta de la Federació. Serrano ha requerit a les administracions que millorin l'atenció a nivell informatiu de les famílies i la formació de professionals de la sanitat en la detecció dels trastorns, ja que quant abans les famílies coneguin l'impacte del TEA en els seus fills, abans podran prendre mesures i demanar ajuts que s'adaptin a les particularitats del nen. "Sabem que hi ha pocs recursos, però si a Barcelona ja és difícil atendre nens amb autisme, com més ens allunyem del centre de la presa de decisions, més s'agreuja la situació", explica la presidenta, qui assegura que a la Catalunya Central només hi ha una neuropediatra que pugui atendre tots els casos de la zona.

Sobrecost per a les famílies

S’estima que un 1% de la població europea pateix alguns trastorn de l'espectre autista. La detecció precoç ajuda a minimitzar els efectes del trastorn i afavoreix l'autonomia i plena inclusió de la persona que pateix el trastorn. La Federació sosté que als 18 mesos, o fins i tot abans, ja es pot tenir un diagnòstic a partir del comportament de l'infant. No obstant això, es queixen que a Catalunya es pot trigar fins a tres o quatre anys fins que es diagnostica. Aquest retard també afecta a les ajuts econòmiques, necessàries per a poder cobrir totes les despeses de tractament, de manera que és la família qui ha de fer front els sobrecostos econòmics.

Per tal que l'administració cobreixi les despeses, cal que el departament de Benestar acrediti el grau de discapacitat que el nen té. A partir d'aquest moment, els pares poden demanar a la Seguretat Social la prestació de fill a càrrec, que habitualment pot trigar fins a sis mesos a resoldre's i que abona, en el millor dels casos, 1.000 euros anuals per família. Malgrat això, perquè puguin sol·licitar la prestació de la Llei de dependència, es requereix una comprovació en l'entorn familiar per saber de primera mà com es comporta el nen a casa. Encara que els tràmits per aconseguir aquest dictamen són ràpids (cinc o sis mesos), cal esperar de tres a quatre anys per cobrar l'ajut.

Barcelona s’il·lumina de blau

La nit de l’1 al 2 d’abril, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme, els edificis més emblemàtics de Barcelona, com l’Arc de Triomf o la Sagrada Família, així com la façana de l’Ajuntament, s’il·luminaran de color blau, sumant-se al ‘Light It Up Blue’ (Il·lumina’l de blau, en català) del moviment internacional Autism Speaks.

La campanya a nivell europeu, estatal i nacional "Trenquem junts barreres per l’autisme. Fem una societat accessible" és activa des del 2017 i es mantindrà també aquest any. La Federació ha dissenyat uns cartells en què hi apareixen escrites les qüestions que esdevenen barreres contra les quals les persones amb TEA han de lluitar, com l’accés a l’ocupació o la inclusió a les aules. El cartell, en un gest simbòlic, es trenca per la meitat.